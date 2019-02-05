Beymen'den 2018'de 1,8 milyar lira ciro

İSTANBUL (AA) - Beymen, 2018 yılında yüzde yüzde 42 büyüyerek 1,8 milyar TL ciro ile kapattı.

Beymen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aralık 2018 itibarı ile, multibrand mağazaları, Beymen Club'lar ve Beymen Monobrand butikler ile toplam net 51 bin 323 metrekarelik alanda 90 mağaza ile hizmet veren şirket, geçen sene turistlerin de gözdesi oldu.

Şirketin yabancı turist cirosu 2018 yılında yükselişini sürdürerek yüzde 133 büyüme ile 330 milyon liraya ulaşırken, turist satışlarının toplam Beymen cirosundaki payı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Ciro sıralamasında ilk sırada Çin gelirken, onu Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Katar takip etti.

Beymen'in offline kanalda yakaladığı büyüme, online alışveriş sitesi Beymen.com'da ise yüzde 44'lük oran ile gerçekleşti.

Müşterilerin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için alt yapı çalışmalarına yoğunlaşılan 2018 yılında 38 milyon kez ziyaret edilen Beymen.com'da desktop kullanıcı sayısı yüzde 16, mobile, web site kullancı sayısı yüzde 64 ve app kullanıcı sayısı yüzde 79 arttı.

2018 yılında toplam trafiğin yüzde 70'i, cironun yüzde 56'sı mobile cihazlardan geldi. Mobile uygulamadan gelen cironun payı ise yüzde 32'den yüzde 38,6'ya yükseldi.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44'lük net büyüme performansı gösteren Beymen Club, toplam 48 mağazaya ulaştı. Beymen, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek 1,8 milyar TL ciro ile kapattı.

Yıl boyunca ayrıca İstanbul Maltepe Piazza, İstanbul İstmarina, Bodrum Midtown, İstanbul Palladium ve Ankara Atakule Beymen Club mağazalarının açılışları gerçekleştirildi.

