Beymen Yalıkavak Marina, 18 Mayıs'ta sezona

İSTANBUL (AA) - Beymen Yalıkavak Marina, 2019 yazının en gözde koleksiyonlarıyla 18 Mayıs Cumartesi günü sezona "merhaba" diyecek.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Yalıkavak Marina, Beymen Collection ve Academia'nın yanı sıra Alberta Ferretti, Balmain, Emilio Pucci, Fendi, Dolce&Gabbana, Brunello Cucinelli, Etro, Dsquared2 ve Zimmerman gibi dünyaca ünlü modaevlerinin kadın ve erkek koleksiyonlarını yaz boyunca modeseverlerin beğenisine sunacak.

Camilla, Marysia, Solid& Striped, Rhode, Emma Pake, Hunza G, Jade Swim AHemant & Nandita'nın aralarında bulunduğu markaların mayo ve kaftanları, Alexander McQueen, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Saint Laurent, Valentino Garavani, Bottega Veneta, Celine, Fendi, Tory Burch'un ayakkabı ve çanta koleksiyonları Beymen Yalıkavak Marina'da müşterilerle buluşacak.

Elegan hasır şapkalarıyla Inverni ve Helene Berman London, niş koku dünyasının favori markaları Memo Paris, Creed, Frederic Malle, Roja Parfums, Parfums De Marly'nin en yeni parfümleri de mağazada yerini alacak.

Beymen Yalıkavak Marina, aralarında Mercedes Salazar Home, Mario Luca Giusti, Vista Alegre Atlantis, Diptyque Missoni Home, ve Fornasetti gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı dekorasyon markalarının en yeni koleksiyonlarıyla gökkuşağının tüm renklerini yaşam alanlarına taşıyor.

Mağaza, mayıs ayı boyunca 10.00-22.00, haziran-ağustos döneminde ise 10.00-01.00 saatlerinde hizmet verecek.

