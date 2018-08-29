Beymen özel dikim günleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Beymen, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 5 Eylül – 20 Ekim'de düzenlediği Beymen 2018-2019 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri'ne davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel dikimin önde gelen sartorial markaları Isaia, Kiton, Corneliani, Zegna’nın yanı sıra Beymen Collection için düzenlenen ve markaların terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2018-2019 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Antalya'da gerçekleşecek.

Bu hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler,Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.

Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.