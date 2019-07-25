Beymen Nişantaşı, çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Nişantaşı, yeni çocuk departmanı ile çocukları da dünya markalarıyla buluşturuyor.
Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Nişantaşı, yeni açılan çocuk departmanı ile dünyaca ünlü markaların en yeni çocuk koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle bir araya getiriyor.
Beymen Nişantaşı Kids markaları şöyle:
"Adidas, Agatha Ruiz De La, Prada, Balenciaga, Billieblush, Carrement Beau, Dolce & Gabbana, Dou Dou, Fiji, Havaianas, Ikks, Kenzo, Marc Jacobs, Molo, Moncler, Nessi Byrd, Nike, Our Generation, Polo Ralph Lauren, Princess Baby, Skechers, Sunnylife, The White Brand, Toms, Wild & Gorgeous."