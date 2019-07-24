Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Beymen Club'ın Instagram üzerinden gerçekleştirilen "Yaz Hiç Bitmesin" temalı fotoğraf yarışması büyük ilgi görüyor.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da başlayan yarışmaya #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag’i ile yaklaşık 2 bin fotoğraf gönderildi.
Son katılım tarihi 18 Ağustos olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.
Yarışmanın birincisi Beymen Club’dan 3 bin TL’lik, ikincisi 2 bin TL’lik, üçüncüsü ise bin TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek.