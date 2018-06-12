Beymen Antalya Maxx Royal açıldı

İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Antalya Maxx Royal'i hizmete sundu.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, 216 metrekarelik Beymen Antalya Maxx Royal mağazası "eksiksiz" bir Beymen deneyimi yaşatıyor.

Dolce Gabbana, Etro, Celine, Aquazzura ve Marc Jacobs gibi dünyaca ünlü markaların en yeni hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar modellerini aynı çatı altında buluşturan mağazada, Beymen Collection, Academia ve Blender koleksiyonları da yer alıyor.

Beymen Antalya Maxx Royal mağazasında ayrıca Lisa Marie Fernandez, Solid & Stripe, Matteau Swim, Zimmermann, Sand & Blue, Patbo, On the Island gibi ünlü markaların zarif ve göz alıcı bikini ve mayo alternatifleri, plaj stilini tamamlayan aksesuarlar modaseverlerle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, Türkiye'nin lüks pazarındaki turist satışlarının hızla büyümesiyle birlikte resort store mağazaların önemli bir iş kolu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında ve giderek bir global lüks merkezine dönüşüyor. Beymen olarak toplam ciromuzun yüzde 11'ini turist satışları oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 144 milyon lira ile toplam turist ciromuzda yüzde 65'lik bir büyüme gördük. Turist sayılarının yükselmesi ile birlikte başta Türk turizminin başkenti Antalya olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgelerinde yeni resort store mağaza açılışlarımıza devam ediyoruz ve mevcut mağazalarımızı da yeniliyoruz."