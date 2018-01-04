BES'te hisse fonlarını seçenler 2017'de yüzde 47,5 getiri sağladı

İSTANBUL (AA) - Bekir Gürdamar - AA muhabirinin Finnet verilerinden derlediği bilgilere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon türlerinde hisse senedi yoğun fonlar, 2017'de yatırımcısına yüzde 47,5 getiri sağladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 47,6'lık yükselişini yakalayan BES hisse senedi fonları, diğer fon türlerinin çok üzerindeki getirisiyle geçen yıl yatırımcılarını sevindirdi.

BES fonları, 2017'de ortalama yüzde 14,69 getiri sağlarken, türlerine göre bakıldığında hisse senedini yüzde 26,54 ile fon sepeti fonları ve yüzde 20,33 ile kıymetli madenler fonları izledi. 2017'nin en az kazandıran BES fon türü ise yüzde 10,45 ile borçlanma araçları oldu.

BES fonları arasında en çok kazandıran 10 fon, Cigna Finans Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Hayat Emeklilik, Ziraat Hayat Emeklilik ve Garanti Emekllilk şirketlerine ait fonlar oldu.

Cigna Finans'a ait hisse senedi yoğun fon yüzde 65 ile en fazla kazandıran fon olurken, bu fonu yüzde 57,4'lük getiri ile Anadolu Hayat ve Allianz Hayat'a ait fonlar takip etti.

Finans Potföy'e ait fon birinci sırada

Yatırım fonlarının hisse senedi ağırlıklı fonları arasında Finans Portföy'ün Birinci Hisse Senedi Fonu, yüzde 70,9'luk getirisi ile tüm fonlar arasında ilk sırayı aldı. Söz konusu fonu, yüzde 67,11 ile İş Portföy ve yüzde 61,72 ile HSBC Portföy'e ait hisse senedi yoğun fonlar takip etti.

Fonlar arasında en düşük getiriler, yatırımcısına risksiz, düşük de olsa sabit getiri imkanı sunan fon türlerinde görülürken, 2017 yılında BES'te yüzde 10,5 ile, yatırım fonlarında ise yüzde 11,03 ile borçlanma araçları fonları son sırada yer aldı.

TEFAS, fonları karşılaştırma ve seçim yapma imkanı veriyor

Analistler, 2017 yılında küresel piyasalarda artan risk iştahı nedeniyle daha riskli olarak değerlendirilen hisse senedi fonlarının getirilerinin diğer türlere göre çok daha fazla olduğunu belirtti.

Buna karşın aynı türde olsa da yatırım fonları arasında önemli getiri farklılıkları olabildiğine dikkati çeken analistler, tasarruf sahiplerine, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ile fonlarının performanslarını takip ederek fonlar arasında geçiş yapma imkanından faydalanmalarını tavsiye ediyor.

Analistler, TEFAS ile bir banka veya aracı kurumdaki hesaptan tüm fonlara erişmenin mümkün olduğuna işaret ederek, sistemin, tüm fonları tek bir platform üzerinden karşılaştırıp getirilerin takip edilmesine imkan tanıdığını kaydetti.