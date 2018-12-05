BES'te 'başlangıç devlet katkısı' düzenlemesi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldıkları için adlarına "başlangıç devlet katkısı" hesaplanmamış çalışanların, sisteme yeniden dahil olmaları halinde bin lira tutarındaki katkının yeniden hesaplanabilmesi yönünde düzenleme yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, BES'teki genel uygulamaların iyileştirilmesine ve devlet katkısı süreçlerinde net olmayan bazı operasyonel süreçlerin netleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Başlangıç devlet katkısı, başlangıç dönemi, ek devlet katkısı, erken ödenen devlet katkısı, sertifika, nakit hesabı ve taahhüt hesabı tanımları yönetmeliğe eklenerek, çalışan, devlet katkısı hesabı ve katılımcı tanımları revize edildi.

Cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldıkları için adlarına başlangıç devlet katkısı hesaplanmamış çalışanların, sisteme yeniden dahil olmaları halinde bin lira tutarındaki başlangıç devlet katkısının yeniden hesaplanabilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Çalışanlar için hesaplanacak devlet katkısına ilişkin iş ve işlem süreçleri yönetmeliğe taşınarak, ilgili maddeler düzenlendi.

Ek devlet katkısının iadesine ve azami limitine ilişkin de değişiklik yapıldı. Buna göre, bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarıyla sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamayacak.

BES'e otomatik katılım kapsamında taahhüt olarak hesaplanan devlet katkısının nakde dönme ve ödenme usulleri de belirlendi.

Öte yandan, 1 Ocak 2013'ten itibaren şirketlerce Hazineye yapılmış fazla veya yersiz ödemelerin iade edilebilmesi ve benzeri sorunların gelecekte yaşanmaması için de çeşitli hükümlerde düzenleme yapıldı.

Muhabir: Merve Özlem Çakır