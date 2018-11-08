Bernard Marr, MediaMarkt'ın konuğu olarak İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, pazarlama dünyasını bir araya getiren Brand Week İstanbul'da global iş dünyasının en tanınmış ve en ilham verici isimlerinden biri olan Stratejik İş ve Teknoloji Danışmanı Bernard Marr'ı İstanbul'da ağırladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, global iş dünyasının en tanınmış ve en ilham verici isimlerinden, büyük veri ve yapay zekanın üstadı Bernard Marr, pazarlama dünyasının en son trendlerinin konuşulduğu Brand Week İstanbul'da MediaMarkt'ın konuğu oldu.

Yazar ve fütürist olarak da bilinen, hükümetlere, çok uluslu şirketlere ve pek çok markaya özellikle büyük verinin kullanımı alanında stratejik danışmanlık yapan Marr, elektronik perakendeciliğine yönelik olarak MediaMarkt konukları için hazırladığı "Büyük Veri ve Yapay Zeka" başlıklı sunumu öncesinde, MediaMarkt’ın özel davetlileri ve iş ortakları ile de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, pazarlama dünyasının en son trendlerinin konuşulduğu Brand Week'de, MediaMarkt olarak gündemlerinin en tepesinde yer alan büyük veri ve yapay zeka konusunda global iş dünyasının en tanınmış ismi Bernard Marr’ı konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojik atılımların bütün sektörlerde hayâl dünyasının sınırlarını zorlayan büyük dönüşümlere yol açtığını vurgulayan Gökyıldırım, "Büyük veri, perakende sektörü için tüketiciyi daha iyi tanımak, davranışlarını, alışkanlıklarını, tercihlerindeki değişimi derinlemesine analiz etmek ve yarını bugünden öngörmek için en önemli araç." ifadesini kullandı.



Gökyıldırım, tüketicilerinin teknoloji alışveriş sürecinin her anında, araştırma ve satın alma aşamasında ve satış sonrasında "One Stop Shop" anlayışıyla, tek ve vazgeçilmez adres olmak için çalıştıklarını belirtti.

Gelecekte veriyi en iyi şekilde kullanacak markaların yaşayacağının altını çizen Gökyıldırım, "Türkiye’de 17 milyonluk müşteri verimiz ve 2,5 milyonu izinli müşteri datamız sayesinde müşterilerimizin davranışlarını anlamlandırıyor, öngörü yeteneğimizi güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Büyük veriyi doğru kullanabilenler yeni iş modelleri tasarlayabiliyor"





Stratejik İş ve Teknoloji Danışmanı Bernard Marr da tıptan hukuka, konaklamadan modaya, bilim dünyasından bankacılığa uzanan, oldukça geniş bir yelpazede büyük verinin doğru kullanım örneklerini aktardı.

Büyük veriyi doğru kullanan markaların bir geleceği olacağına dikkati çeken Marr, "Büyük verinin gücünün herkes farkında ancak bunu doğru kullanabilenler yeni iş modelleri tasarlayabiliyor." ifadesini kullandı

