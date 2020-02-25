Belediyenin kasasında 14 milyon lira var

NEVŞEHİR(MHA) Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Esnaf Odaları Birlik Başkanlığının düzenlediği Kuru fasülye, pirinç pilavı, turşu ve kabak tatlısı menüsünün yer aldığı yemekli toplantıya katılan başkan Arı, belediyenin mali durumundan tutunda, belediyenin öncelikleri ve ileriye yönelik esnafa yönelik yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler sundu.

Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, birlik yönetim kurulu üyeleri ve esnaf odalarının başkanlarının da katıldığı toplantıya Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner de toplantıya katılan isimlerdendi.

Belediyeye mal alımlarında sadece bir esnafa tabi olmayacaklarının altını çizen Başkan Arı, bu konuda hassasiyet göstereceklerini ve bir mal alımında çeşitli esnaflardan alım yaparak esnafa katkı sağlayacaklarının altını çizdi.

Belediyenin şu an için kasasında 14 Milyon lira parasının bulunduğunu da kaydeden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Gelmeden önce sordum belediyenin kasasında 14 milyon lira para var” ifadesinde bulundu.