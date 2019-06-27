Beko buhar destekli fırınla hamur işleri daha kolay

İSTANBUL (AA) - Beko'nun buhar destekli mini fırını, buhar desteği sayesinde, dışı çıtır içi yumuşak ve daha kabarık hamur işleri yapılmasını sağlıyor.

Beko'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, mutfaklarda hem fonksiyonelliği hem de tasarımıyla fark yaratan ürünlerine bir yenisini ekledi.

Buhar destekli mini fırın, ısıtıcıları ve benzersiz buhar desteği sayesinde dışı çıtır içi yumuşak ve daha kabarık hamur işleri yapılmasına olanak tanıyor. Fırın, yaklaşık yüzde 95’e yakın homojen bir pişirme sağlıyor. Ürünün Beko BMF 30 QBA model koduyla antrasit ve Beko BMF 30 QBB koduyla beyaz olmak üzere iki renk alternatifi bulunuyor.

Kullanışlı bir boyuta sahip olan ürün, tezgahta az yer kapladığı gibi 30 litre iç hacme sahip. Ürün, 1800 watt ızgara gücü sağlayan Quartz ısıtıcıları sayesinde, yüksek sıcaklıklara hızla ulaşabiliyor.

Böylece yemekler kurumadan, içlerindeki su korunarak pişiyor. 270 dereceye kadar çıkabilen ürün, pizza, pide, lahmacun gibi yiyeceklerin 7-8 dakikada pişmesini sağlıyor.

10 farklı otomatik pişirme fonksiyonu bulunan üründe, fırın içinde aydınlatma lambası bulunuyor. Güvenli kullanım sağlayan çift camlı kapağı sökülerek kolayca temizlenebiliyor.