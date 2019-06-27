Beko buhar destekli fırınla hamur işleri daha kolay

İSTANBUL (AA) - Beko'nun buhar destekli mini fırını, buhar desteği sayesinde, dışı çıtır içi yumuşak ve daha kabarık hamur işleri yapılmasını sağlıyor.
Beko'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, mutfaklarda hem fonksiyonelliği hem de tasarımıyla fark yaratan ürünlerine bir yenisini ekledi.
Kullanışlı bir boyuta sahip olan ürün, tezgahta az yer kapladığı gibi 30 litre iç hacme sahip. Ürün, 1800 watt ızgara gücü sağlayan Quartz ısıtıcıları sayesinde, yüksek sıcaklıklara hızla ulaşabiliyor.
Böylece yemekler kurumadan, içlerindeki su korunarak pişiyor. 270 dereceye kadar çıkabilen ürün, pizza, pide, lahmacun gibi yiyeceklerin 7-8 dakikada pişmesini sağlıyor.
10 farklı otomatik pişirme fonksiyonu bulunan üründe, fırın içinde aydınlatma lambası bulunuyor. Güvenli kullanım sağlayan çift camlı kapağı sökülerek kolayca temizlenebiliyor.