BEDAŞ'tan cihaza bağlı olarak yaşayan hastalara kolaylık

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından, yaşamlarını solunum ve diyaliz destek ünitesi gibi cihazlara bağlı olarak sürdüren abonelerin karşılaşabilecekleri elektrik kesinti ve arızalarına hızla müdahale edebilecek bir sistem geliştirdiği bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, sağlık sorunları nedeniyle elektrikle çalışan cihazlara bağlı olan kullanıcılar için arıza anında kalp ikonu ile alarm veren bir sistem geliştirdiği belirtildi.

Söz konusu kullanıcıların Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne dahil edildiği, BEDAŞ'ın bu kullanıcıları Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) üzerinden takibe aldığı ifade edilerek, abonenin tesisat numarası ile adresinin de uygulamada görüntülenebildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de elektrikle çalışan cihazlara bağlı hastaların mağduriyet yaşamaması için azami çaba gösterdiklerini belirtti.

Sistemin duruma hızla müdahale imkanı verdiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Bir yandan abonelerin UPS ile enerjisiz kalmamalarını sağlarken diğer yandan olası arıza ve kesintileri TABSİS sayesinde anlık olarak görüp devreye girebiliyoruz. Planlı kesintilerde de en az 48 saat öncesinde cihaza bağlı hastaların, bilgilendirilmesi ve çağrı merkezine çok daha hızlı ulaşmaları için VIP hatta tanımlamalarını yaparak her alanda işlerini kolaylaştırdık. Yaşam destek cihazına bağlı abonelerin adres ve kimlik bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Biz bu çağrıyı tüm abonelerimiz için yapıyoruz. Düzenlemelerle kendilerine tanınan haklardan yararlanmaları, mağduriyet yaşamamaları ve bizim duyurularımızdan haberdar olmaları için kurumumuzdaki bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Tabii en önemlisi abonelikleri kendi üzerine olmalı. Biz tüm abonelerimize olduğu gibi cihaza bağlı hayatlarını sürdüren hastalarımıza ve ailelerine yardımcı olmak için hazırız. Yeter ki, bize ulaşsınlar, gerekli başvuruları yapsınlar."