ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), "enVision" tarafından hazırlanan "En Yeşil Ofis" araştırmasında ikinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak "kağıtsız ofis" uygulamasına geçen şirketin, 2018'de enVision tarafından gerçekleştirilen araştırmada elektrik dağıtım sektörünün "en yeşil" ikinci ofisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, şirket olarak tüm süreçlerde dijitalleşme yoluna gittiklerini beleirterek, "Bu sayede çevre faktörlerini en aza indirgemenin yanı sıra zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, BEDAŞ'ın yaptığı kağıt tasarrufuyla 2 bin 324 ağacın kesilmesini önlediği ve 11 bin 575 litre su tasarrufu sağladığı kaydedildi.