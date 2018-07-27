BEBKA toplantısında sürdürülebilir üretim ele alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 3 ildeki sürdürülebilir üretim kavramı konusunda bilinç oluşturulması ve uygulamaların yaygınlaşması adına hayata geçirilen çalışmalara bir yenisi eklendi. 2018-2020 yıllarını kapsayacak Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı'nın ilk danışma kurulu toplantısı Eskişehir'de yapıldı.

Toplantıya, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'in yanı sıra danışma kurulunda yer alan Çevre ve Şehircilik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları temsilcileri ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden kamu kurumları ile özel sektör temsilcileri katıldı.



BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, yaptığı konuşmada, sürdürülebilir üretim konusunun önemine dikkati çekerek, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla sürdürülebilir üretim önem kazandı. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde hem çevrenin korunması, hem de rekabetçiliğin arttırılması mümkün. Sürdürülebilir üretim ile kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişin sağlanması hedefleniyor." dedi.

Gerim, 2012 yılından itibaren bölgede çevre sorunlarının ve önceliklerinin tespiti amacıyla tüm paydaşların katkılarıyla bir çevre çalıştayı düzenleyip, çevre durum raporu hazırlandığını, 2014 yılında ise ajans tarafından firmalar arası işbirliği yoluyla kaynak ve enerji verimliliğinin sağlanmasını teşvik etmek amacıyla Endüstriyel Simbiyoz Programı'nı başlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"2011-2018 yılları arasında konuyla ilgili 57 projeye 25 milyon lira mali destek verilirken, 3 milyon lira bütçeye sahip 2018 Yılı Mali destek Programı kapsamında destek alacak 6 projenin sözleşmeleriyse Ağustos 2018 dönemi içinde imzalanacak. Danışma kurulu 6 ayda bir ve ajans bölgesindeki illerde dönüşümlü olarak toplanacak."

- Program üç yılı kapsayacak

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Elif Boz Ulutaş da programın 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsadığını dile getirdi.

Bu kapsamda birçok faaliyetin planlandığını belirten Ulutaş, program ile sürdürülebilir üretim kavramının bölgedeki gelişimi üzerinde bir bilinç oluşturulmasının planlandığını ifade etti.

Ulutaş, oluşturulan ortaklıklar ve bilgi paylaşım ağlarıyla sürdürülebilir üretim uygulamalarının yayılmasına çalışılıp, finansal mekanizmaların oluşturulacağını kaydetti.

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Nalan Tepe Şençayır ise önceki yıllarda hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz Programı'nın devam edeceğini, Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı ile temiz üretim ve yeniden üretim konularına odaklanacaklarını ifade etti.

Şençayır'ın sunumun ardından toplantı, ileriki dönemde planlanacak faaliyetler hakkında görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.