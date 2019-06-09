Bayramda tatilcinin tercihi Ege oldu

İZMİR(AA) - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca Türkiye'deki hemen hemen bütün destinasyonlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sadece deniz kenarlarının değil, yayla ve kültür turlarının da talep gördüğünü anlatan İşler, "Muhteşem bir bayram oldu. Bayram tatilinin uzun olmasıyla insanlar hem ailelerini ziyaret etti hem de tatilini yaptı." dedi.

Ulaşım konusunda İstanbul-İzmir yolunun tamamlanan kısmının Ege turizmini ciddi manada beslediğini vurgulayan İşler, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli 8 milyonun üzerinde bir seyahat hareketliliği oldu. Bunun ekonomik karşılığı ise yaklaşık 10 milyar lira yapıyor. Bayram boyunca tatil yapanların ise yarısı Ege'yi tercih etti. 'İki kişiden birisi Ege Bölgesi'ni tercih etti' diyebiliriz. Turizmci bayram gibi bayram geçirdi."

"Çeşme'de 1 milyondan fazla misafiri ağırladık"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sadece Ege'de değil, Türkiye'de tatil denince akla gelen ilçelerin başında Çeşme'nin geldiğini belirtti.

Bayramda gerek altyapı gerekse üstyapı anlamında hiçbir sorun olmadığını dile getiren Oran, "Şimdi de misafirlerimizi yolcu ediyoruz. Dönüşe geçen yolcularımıza 'frene değil kurallara güvenin' diyoruz."

Tatil boyunca güvenlik anlamında da sorun yaşamadıklarının altını çizen Oran, hem emniyet hem de jandarma teşkilatına bayram boyunca gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

Oran, Çeşme'de yaz sezonunun devam ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çeşme'de bayram süresince 1 milyonun üzerinde misafir ağırladık. Daha çok gelmesini istiyoruz. Bunun için bütün hazırlıklarımız tamam. Sadece bayramda değil, yaza da hazırız. Özellikle Ilıca Plajı'nda 'her şey eskisi gibi sloganıyla havlunu al ve gel' dedik. Ilıca Plajı'nda şezlong ve şemsiyeyi kaldırdık. Halkın kullanımına ücretsiz olarak açtık.

Çeşme Türkiye'nin değil, dünyanın turizmde parlayan yıldızı. Biz bu yükselişi Çeşme'yi bozmadan, dejenere etmeden geliştirmeyi planladık. Bu şekilde de yürümesini istiyoruz."

"81 ilden Çeşme'ye gelen var"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise turizmciler için bayramın çok güzel bir motivasyon olduğunu dile getirdi.

Sezon başlangıcının bayramla buluşmasının ayrı bir katma değer oluşturduğuna dikkati çeken Demir, "Bu bayramı sıfır sorunla geçirdik. Çeşme'ye 81 ilden gelen var ama yoğunluk Marmara Bölgesi'nden oldu. Özellikle İstanbul ve Bursa başı çekiyor ama Antalya gibi tatil bölgelerinden bile gelenlerin olduğunu biliyoruz. Bunun yanında ünümüz Türkiye sınırlarını da hızla aşıyor. Çeşme bir dünya destinasyonu olma yolunda hızla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.