Bayrama cepten okul alışverişi damga vurdu

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinde tüketiciler alışverişlerini mobil uygulama üzerinden yapmayı tercih ederken, en fazla talep gören ürünler sırt çantası ve ayakkabı oldu.

Morhipo.com tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca mobil uygulamadan yapılan alışverişlerin ciro içindeki payı yüzde 41 arttı.

Yapılan alışverişlerde yeni okul döneminin yaklaşmasının etkisi gözlemlenirken, bayram boyunca en çok satılan ürünler sırt çantası ve ayakkabı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Kurban Bayramı dönemine ilişkin verilere bakıldığında, alışveriş tercihinin mobil uygulamaya kaydığını gözlemlediklerini bildirdi.

Kullanıcıların, tatil zamanında mobilin kolaylığını ve hızını tercih ettiğini aktaran Kuban, şunları kaydetti:

"En fazla talep gören ürünleri incelediğimizde ise çocuk kategorisindeki alışverişin arttığını görüyoruz. Yeni okul döneminin yaklaşmasıyla birlikte aileler çok sayıda seçenek ve uygun fiyatlardan yararlanmak için internet alışverişini tercih ediyor. Okul ihtiyaçlarını tatil döneminde cep telefonlarından karşılayan kullanıcılarımız en fazla sırt çantası ve ayakkabı ürünlerine talep gösterdi. Sipariş verilen şehirlerin sıralamasına bakıldığında ise mobil uygulamadan en fazla okul alışverişi yapanların İstanbullular olduğu görülüyor. Bayram döneminde mobil uygulama kullanımı yüzde 27 artan İstanbul'u, yüzde 9'la Ankara, yüzde 7'yle İzmir, yüzde 4'le Bursa ve yüzde 3'le Antalya takip etti."