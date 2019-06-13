Bayram tatilinde şikayet konusu 'konaklama ve seyahat' oldu

KAYSERİ (AA) - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri Tüketiciler Birliğine ilettiklerini ve bu sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Son zamanlarda bayram denilince akla tatilin geldiğini vurgulayan Şahin, Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gören tatil yerlerinde çeşitli sıkıntılar yaşandığını aktardı.
Vatandaşlara vaadedilen konuların gerçekleşmemesi durumunda tüketici mağduriyeti meydan geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
Şahin, tüketicilerin internetten rezervasyon yaptırılan tatil mekanlarının görsellerini mutlaka saklaması, tatil yerine gidildiğinde aynı görsellerle karşılaşılmaması durumunda ellerindeki belgelerle şikayetlerin yapılması gerektiği uyarısında bulundu.
Tüketicilerin, mağdur olduklarında kendilerine vaadedilenlerin gerçekleşmediğini ispat etmek zorunda olduğunun altını çizen Şahin, tüketici hakem heyetine başvururken bütün belgelerin eksiksiz olması gerektiğini anlattı.
Yanlış yere müracaat edilen şikayetlerin geri dönüşünün geciktiğini vurgulayan Şahin, şikayet konusunda zaman kaybı yaşanmaması gerektiğine de dikkati çekti.