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'Batık kredi'de Yunanistan zirvede

Avro Bölgesi'nde geri ödenmeyen kredi miktarının 760 milyar avro seviyesinde olduğu, Yunanistan'ın da geri ödenmeyen kredi oranında yüzde 50 ile en yüksek seviyeye sahip olduğu bildirildi.

01 Mart 2018 Perşembe 20:23
'Batık kredi'de Yunanistan zirvede
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DELFİ (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetleme Kurulu Başkanı Daniele Nouy, Yunanistan'da siyaset ve iş dünyasının üst düzey isimlerini bir araya getiren Delphi Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ve Yunanistan'da bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mali krizden çıkmaya çalışan Yunanistan'da bankaların son dönemde iyi bir performans sergilediğine işaret eden Nouy, "Ancak hala bankalar önemli sorunlarla karşılaşıyor. Bunların başında da geri ödenmeyen krediler geliyor. Yunanistan geri ödenmeyen kredi oranında Avro bölgesinde yüzde 50 ile en yüksek seviyeye sahip." diye konuştu.

Nouy, Avrupa'da söz konusu sorunun sadece bankacılık için değil ekonomi büyümeyi de duraksatan sonuçları olduğuna değinerek, "Avro Bölgesinde geri ödenmeyen kredi miktarı 760 milyar avroya gerilese de, halen çok yüksek bir seviyede. Bu sebeple, Avrupa bankacılık denetiminin öncelikli sorunu bu." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın batık kredi sorununa ilişkin gerekli düzenlemeleri yasalaştırdığını belirten Nouy, mahkeme dışı çözümler ve hacizlerle bu kredi borçlarının daha hızlı toplanması gerektiğini vurguladı.

Yunan bankalarının halen ECB'ye bağlılığının azalsa da halen zayıf yönlerinin bulunduğunu kaydeden Nouy, "Tamamen iyileşmek için zaman ve kararlılık gerekli. Ancak, diğer Avro Bölgesi ülkelerinde olduğu gibi Yunanistan'da da durum iyiye gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kurtarma paketi kapsamında Yunanistan'ın kreditörleri, geri ödenmeyen kredilerin haciz yoluyla toplanmasının kolaylaştırılmasını talep ediyor.

Muhabir: Furkan Naci Top


Anahtar Kelimeler:
Avro BölgesiAvrupa Merkez BankasıDaniele NouyEkonomiYUNANİSTAN
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