Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta: (2)

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, bu seçim döneminin yeni bir dönemin kapısını da aralayacağını belirtti.

Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması ile anayasanın değiştiğini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin onaylandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"24 Haziran, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kuralları, kurumları ve gerekleriyle birlikte hayata geçtiği bir tarih olacaktır. Cumhuriyetimizin ilanından sonra geçen yaklaşık 100 sene sonra Türkiye yeni bir yüz yıla yeni bir hükümet sistemiyle girmenin hazırlıklarını ve heyecanını şu anda yaşıyor. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bu yeni dönemin kapısını sonuna kadar açacaktır. O nedenle bu seçim büyük bir öneme haizdir. Yozgat bu seçimde bundan önce olduğu gibi kendi üzerine düşeni layıkıyla ve fazlasıyla yapacaktır. Çünkü Türkiye'nin her türlü değişiminde öncü rol oynayan illerden biri de Yozgat'tır. Bizim insanımız değişimi, dönüşümü, gelişmeyi her yerden önce görebilme özelliğine de sahiptir. Geçmişte bunun örneklerini hep görüyoruz. Her dönem değişimin öncüsü oldu, ben inanıyorum ki bu seçimde de aynı gayret, aynı çaba içerisinde hep birlikte olacağız."

Seçimin sadece Türk halkının değil, dünyanın da gündeminde olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika bu seçimi takip ediyor, Almanya'sı, Fransa’sı, İngiltere'si, Avrupa'sı bu seçimi takip ediyor. Aynı şekilde Orta Doğu bu seçimi takip ediyor. Orta Asya'sı, Uzak Asya'sı, Afrika'sı bu seçimi takip ediyor. Biz kendi seçimimizi yapacağız ama bu seçimin Türkiye'nin birinci gündem maddesi olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinin de ana gündem maddelerinin başında yer aldığını görüyoruz. Belki başka ülkelerin seçimi dünyanın dört bir yanını bu kadar yakından ilgilendirmiyor ama Türkiye olunca Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olunca bütün dünyanın dikkati Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerine çevrilmiş durumda. Buradan bir kez daha söylüyoruz. 24 Haziran'da biz Yozgatlılar olarak, Türk halkı olarak, Türkiye'nin 81 ilindeki seçmenler olarak Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını seçeceğiz. Türkiye'nin 27. dönem parlamento üyelerini seçeceğiz. ABD'nin veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin veya Orta Asya, Uzak Asya'ya, Afrika’ya bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Biz kendi cumhurbaşkanımızı kendi parlamento üyelerimizi seçeceğiz. Onun için Türkiye’nin seçimlerine herkesin saygı duyması ve duyduğu saygıyı, eylemleriyle söylemleriyle göstermesi son derece önemlidir."

Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimleriyle ilgili herkeste bir telaşın olduğunu, Türkiye'nin içindeki adaylar da değil Türkiye üzerine hesap yapan çevrelerin hepsinde bir telaş olduğunu belirtti. Bozdağ, "Bütün dert, 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanmasını engellemek, bütün dert cumhurbaşkanımızın kazanmasını engelleyemezlerse parlamentoda hiç olmazsa onun elini ayağını bağlayacak çoğunluğu elde etmek. Böylece onu Beştepe'de hareketsiz bırakmak hesabı üzerine kuruluyor." dedi.

- "Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz"

Bütün derdin Türkiye'ye kaybettirmek olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Çünkü cumhurbaşkanına karşı uluslararası çevrelerde ve onların uzantılarında yer alan duygunun altında yatan şey 'Türkiye güçlü yürüyor, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramazsak biz Türkiye’yi bir daha kontrol edemeyiz. Türkiye’yi durdurmanın yolu Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmaktır. Türkiye’ye kaybettirmenin yolu Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmektir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan’ı durduramazsak Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmezsek Türkiye’yi durduramayız. Türkiye’ye kaybettiremeyiz' diyorlar. Ben buradan bir kez daha söylüyorum, Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz, Türkiye'yi durduramayacaksınız. Çünkü Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına, darbecilere karşı, gökten ölüm yağdıranlara karşı nasıl sahip çıktıysak ondan önceki seçimlerde nasıl sahip çıktıysa yine sahip çıkacaktır. Yine siz kaybedeceksiniz Türkiye kazanacak. Yine siz üzüleceksiniz, Türkiye sevinecektir. Allah'ın izni ile 24 Haziran akşamı aziz milletimiz bu büyük milletin ve devletin büyük yürüyüşünün önünde yeni bir sayfayı hem de güçlü bir iradeyle açacaktır. Yeni sayfayı birlikte yazacaktır. Yeni Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz."

Bozdağ, kurumlarıyla kurallarıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin millete ve devlete çok şey kazandıracağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meyvelerini 24 Haziran'dan sonra göreceklerine işaret eden Bozdağ, "Vatandaşlarımız yeni sistemin milletimize ve devletimize kattığı gücü, sağladığı imkanı ve ürettiği güzellikleri gördükçe 'iyi ki bu sistem değişikliğini yaptık' diyecektir ve bu sistemin üzerinden milletimizin ve devletimizin güçlenmesi için daha fazla destek vermeye, daha fazla bu sistemi getirenlere dua etmeye devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

