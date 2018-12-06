Bankalara kredi eleştirisi

ANKARA (AA) - Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, "Kredi faizlerindeki aşağı yönlü inişe rağmen kredi hacminin genişlememesi garabet bir durum." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, kredi faizlerinde aşağı yönlü inişe rağmen, KOBİ'lerin finansmana erişimde güçlük yaşadıklarını aktardı.

Bazı bankaların kredi vermek istemediğini, kendilerini garantiye almak için şartları giderek zorlaştırdıklarını savunan Kurt, son zamanlarda çek koçanlarıyla ilgili şikayetlerde yoğunlaşma olduğunu ileri sürdü.

Kurt, "Bize ulaşan bilgilere göre, bankalar daha önce verdikleri çek karnelerinde yazılmış çek yaprağının yüzde 60 geri dönmüş olması şartını öne sürüyor. Bankalar, eğer bu limite ulaşılamamışsa yeni çek koçanı vermiyorlar, bu da haliyle işletme sahiplerinin finansmanla ilgili sıkıntılarını artırıyor. Kredi faizlerindeki aşağı yönlü inişe rağmen, kredi hacminin genişlememesi garabet bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Bankaların hassasiyetlerini anladıklarını kaydeden Kurt, "Ancak müşterinin adeta gırtlağını sıkan bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.



