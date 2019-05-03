Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 33 milyar 672 milyon 533 bin lira artarak 2 trilyon 329 milyar 788 milyon 175 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Nisan ile biten haftada 33 milyar 672 milyon 533 bin lira artarak 2 trilyon 296 milyar 115 milyon 642 bin liradan 2 trilyon 329 milyar 788 milyon 175 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,98 artışla 1 trilyon 44 milyar 303 milyon 132 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,95 artışla 1 trilyon 177 milyar 979 milyon 162 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 667 milyon dolar azalarak 211 milyar 559 milyon dolara geriledi. Bunun 194 milyar 444 milyon doları mevduat bankaları ve 17 milyar 115 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 165 milyar 702 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 213 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 662 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 867 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,10 artarak 388 milyar 15 milyon 361 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,05 azalarak 371 milyar 301 milyon 805 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,13 artışla 133 milyar 457 milyon 874 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 171 milyon 364 bin lirası konut, 5 milyar 69 milyon 369 bin lirası taşıt ve 210 milyar 774 milyon 628 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 26 Nisan ile biten haftada 27 milyar 232 milyon 129 bin lira artarak 2 trilyon 456 milyar 107 milyon 718 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,79 artış gösterdi.