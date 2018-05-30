"Balkanlardaki askeri ihracat faaliyetimizi artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Otokar'ın Genel Müdürü Serdar Görgüç, HEMUS 2018'in yeni iş birlikleri geliştirme anlamında iyi bir fırsat olduğunu belirterek,"Balkanlar’daki askeri ihracat faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz."ifadelerini kullandı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Otokar, Türk savunma sanayisini yurt dışında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Mühendislik, tasarım ve test kabiliyetleri, üretim deneyimi ile dünya savunma sanayi sektöründeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, 57 ülke, 4 NATO ajansı, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve 32 ülkenin silahlanmadan sorumlu kurumlarının yer aldığı HEMUS 2018'de de yerini aldı.

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirilen Savunma, Anti-Terörizm ve Güvenlik Fuarı'nda Otokar, dört gün boyunca kendi tasarımı olan zırhlı muharebe aracı ARMA 8x8'i sergileyecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, savunma sanayi alanında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip milli bir şirket olarak, fikri mülkiyet hakları kendilerine ait askeri araçlarla, dünyanın farklı bölgelerinde her geçen gün yeni ihracat başarılarına imza attıklarını kaydetti.

Otokar olarak Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşabilecek işbirlikleri fırsatlarını değerlendirmek istediklerini bildiren Görgüç, "Bu fuarda sergilediğimiz ARMA 8x8 aracının yanı sıra, 6x6 ve 4x4 aracımızın da ülkede potansiyel teşkil ettiğini görürken, geniş ürün gamına sahip olmanın avantajı ile Bulgaristan ekonomisine katkı sağlamak ve ülkede katma değer yaratmak amacı gütmekteyiz. HEMUS yeni işbirlikleri geliştirme anlamında bizim için iyi bir fırsat. Balkanlar’daki askeri ihracat faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





Kazakistan’daki savunma sanayii fuarının ardından, Bulgaristan’da sergilenen ARMA 8x8, geçtiğmiz yıl Türkiye’nin en büyük savunma sanayi ihracat anlaşmasına konu olmuştu. Üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip ARMA, en zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veriyor. Amfibik opsiyonu da mevcut olan ARMA 8x8, özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkati çekiyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı, Zırhlı Muharebe Aracı, Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, Zırhlı Kurtarıcı, Komuta Kontrol aracı gibi farklı görevlerde yer alabilen Otokar ARMA, 7,62 milimetreden 105 milimetreye kadar farklı silah sistemleri ile kullanılabiliyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor.

