Baklava üreticileri 'fıstık stokçularından' rahatsız

İSTANBUL (AA) - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç fıstığın baklavanın ana maddelerinden olduğunu vurgulayarak, fıstıklı baklavanın çok sevildiğini ve tüketildiğini, yurt dışında da son yıllarda büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Son yıllarda fıstık fiyatlarıyla ilgili sürekli sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, zaman zaman yaşanan hızlı fiyat artışlarının tüm tüketiciler gibi baklava üreticilerini de mağdur ettiğini söyledi.

Yıldırım, fıstığın bir yıl az, bir yıl çok olduğunu belirterek, "Bu yıl fıstığın az olduğu yıldı. Dolayısıyla rekoltenin azlığını bahane eden stokçular, bu durumu istismar ederek ürünü depolarına stokluyorlar, kademeli olarak fiyatları yükselterek burada ciddi rant elde ediyorlar." diye konuştu.

Başta Gaziantep olmak üzere bölgedeki fıstık satışlarının çok büyük bölümünün kayıt dışı olduğunu iddia eden Yıldırım, geçmiş yıllarda bu konuda ilgili bakanlıklara müracaat ettiklerini, konuyla ilgili önlem alınması noktasında talepte bulunduklarını anlattı.

"Yılbaşından bu yana gelen zam yüzde 64"

Mehmet Yıldırım, iç fıstığın kilogram fiyatının 2019 başında 110 lira civarında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Geldiğimiz noktada iç fıstığın kilogram fiyatı 180 lirayı bulmuş durumda. Bizlere kargo ve KDV'si ile 190 liraya mal oluyor. Son 2 ayda ise fıstığa gelen zam 45 lira. Yani yılbaşından bu yana yüzde 64, son 2 ayda ise yüzde 33 zam gelmiş durumda. Ürün piyasada bol... Günümüzde hala geçen yılın değil, önceki yılın ürünleri var. Piyasayı yakından takip ediyor, fıstıkçıları biliyoruz. Küçük esnaf da bu durumdan şikayetçi. Bu işi yapan, fiyatları yükselten Gaziantep'te 4-5 firma... Gaziantep'te fıstık halindeki esnafın hepsi bu durumdan şikayetçi."

Fiyatları artıran büyük bazı stokçular bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu kişiler borsaya koydukları ürünleri yüksek fiyatlara kendileri alıyor veya aldırıyor. O rakam da kabul edilmiş fiyat olarak belirleniyor." dedi."Önlem alınmazsa 250 lirayı bulabilir"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, bu konuda önlem alınması gerektiğini belirterek, "Önlem alınmazsa ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir." dedi.

Fıstık fiyatlarının artışından bazı karaborsacı ve stokçular dışında kimsenin memnun olmadığını ifade eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu artış sürerse sektör çok büyük sıkıntıya düşer. Geçtiğimiz yıllarda aynı oyun oynandı, birçok esnaf iflas etti. Bu büyük maliyet... Fıstığa zam geldiği için baklavaya zam yapmak çözüm değil. Bu sefer satışlar düşüyor. Öyle olunca da satışlar düşüyor. Burada kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Ürün fiyatıyla oynamanın önüne geçilmesi gerekiyor. Biz de bu konuda şikayet etmekten mutlu değiliz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek dertlerimizi anlatacağız."

"Stokçular korkunç kazançlar sağlıyor"

Mehmet Yıldırım, bazılarının fıstık fiyatlarının yükselmesi konusunu üreticileri bahane ederek savunduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu kişiler ya piyasa gerçeklerinden habersiz ya da bu işlerden rant sağlıyor. Çünkü üreticinin elinde fıstık kalmadı. Zaten o yüzden belirttiğimiz kişiler fiyatları yükseltiyor. Rekoltenin az olması bahane ediliyor ancak önemli olan ürünün olup olmadığı... Önceki yılın hasadının ürünleri hala piyasada. Ürün bolken bu fiyat artışlarının sebebi nedir? Tamamen borsada oynayıp fiyatları yükseltiyorlar ve korkunç kazançlar sağlıyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, kaliteli ve fıstıklı baklavanın kilosunun şu anda ortalama 100 lirayı bulduğunu, bir kilogram kaliteli baklavada fıstık ve tereyağının maliyetinin 40 lira olduğunu söyledi.

Çözüm noktasında, fıstık ticaretinin kayıt altına alınması ve lisanslı depoculuğa geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, fiyat artışının sürmesi halinde fıstık ithalatının önünün açılması talebinde bulundu.