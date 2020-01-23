Bakan Varank: Savunmada gıptayla bakılan yeniliklere imza atacağız

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından "Savunma Sanayisinde Yerli ve Milli Üretim Arayışları" temasıyla 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliği gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk savunma sanayisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurt dışından hibeyle gelen ya da doğrudan satın alınan sistemler üzerine kurgulandığını anımsatarak, bu durumun sonrasında milli savunma sanayisinin gelişmesinin önünde engel olduğunu anlattı.

Savunma sanayisinin dışarıya bağımlılığının daha sonraki süreçlerde oluşturduğu olumsuzluklara değinen Varank, Kıbrıs Barış Harekatı sırasındaki ambargo sonrası savunma sanayisinde yaşanan hareketlilikten bahsetti.

Varank, savunma sanayisinin asıl büyük sıçramayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonla gerçekleştirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz; uluslararası savunma sanayisi üreticilerine sadece taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayisini oluşturmaktı. 18 sene önce yüzde 80 dışa bağımlı olan savunma sanayisi, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüştü. 2019'da savunma ve havacılık sanayi ihracatı, bir önceki seneye göre yüzde 35 artarak 2 milyar 740 milyon dolara ulaştı. Sektörde 50 bine yakın emekçi çalışıyor. Son 5 yılda 400'ün üzerinde yerli patent başvurusu yapıldı."

"Küresel şirketlerle rekabet edebilecek ürünler geliştiriyoruz"

Varank, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un 5 yılda hızla büyüdüğünü ve 430 üyesiyle savunma sanayisinde öncü bir rol üstlendiğini belirterek, kamu, özel sektör ve üniversite ekosistemini başarıyla hayat geçiren SAHA İstanbul'un bugün savunma ve havacılık sanayisinin önemli oyunculardan olduğunu söyledi.

"Türkiye geleceğin savaş uçağı, uzun menzilli hava savunma sistemleri, uydu ve uydu fırlatma sistemleri gibi alanlarda ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor." diyen Varank, bu alanlarda çalışan ülke sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini vurguladı.

Varank, "Daha önce bunları hayal bile edemezken, şimdi küresel şirketlerle rekabet edebilecek ürünler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisinde gelinen noktaya ilişkin örnekler veren Varank, ülkenin güzide savunma sanayi şirketlerinden yetişmiş mühendislerin şu an otomobilin matematik modellemeleri ve dayanıklılık testleri üzerine çalıştığını, savunma alanında biriktirdikleri tecrübelerle otomotiv sektöründe geleceği tasarladıklarını anlattı.Savunma sanayisinde 7 yılda 4 milyar liralık yatırım teşvik belgesi

Varank, bakanlık olarak sektöre verdikleri desteklere değinerek, son 7 yılda sektörün 4 milyar liralık sabit sermaye yatırımına teşvik belgesi verdiklerini ve 5 bin kişinin istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi.

Teknoparklardaki işletmelere sundukları Ar-Ge desteklerinden bahseden Varank, 1231 Ar-Ge merkezini desteklediklerini, bunların bir kısmının doğrudan savunma sanayisi odaklı çalıştığını anlattı.

Varank, TÜBİTAK SAGE kapsamındaki çalışmalardan Isıl Pil ve Piroteknik Bileşenler, Ataletsel Ölçüm Birimi ATLAS, Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı KAŞİF ve Küresel Konumlama Sistemi Anteni SG KONUM gibi ürünlerden bahsederek, BİLGEM ve MAM aracılığıyla da savunma sanayi projeleri yürüttüklerini aktardı.

Bakan Varank, "Buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Özel sektörün, yani her birinizin, bu enstitülerle çok daha yakın iş birliği içinde olması gerekiyor. Ar-Ge'si yapılan projelere sizler ölçek kazandırabilir, ticarileştirebilir ve ihracatını gerçekleştirebilirsiniz." dedi.

Makine sektörüne çıktıkları ilk çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldiğini, sonuçların nisanda açıklanacağını dile getiren Varank, bundan sonra kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceklerini söyledi.

"Sunduğumuz fonlar özel sektörü faiz kavgasından kurtaracak"

Varank, sundukları fonların yatırımlara ortak olacağını ve özel sektörü bankalarla faiz kavgası yapmaktan kurtaracağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi öz sermayesiyle yatırım yapan işletmelerimizi destekleyecek mekanizmalar için çalışıyor, projeler geliştiriyoruz. Bu fonları çok artırmamız ve geliştirmemiz lazım. Türkiye'nin potansiyeline ve sanayicilerin yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle, inşallah pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atacağız."

Varank, savunma sanayisi başta olmak üzere tüm alanlarlarda yenilikçi bir dönüşümün içinde olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bu dönüşümü daha da hızlandıracak herkesin fikrine, bilgisine, özgün bakış açısına ihtiyacımız var. Milli Teknoloji Hamlesini topyekün bir seferberlik ruhuyla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Varank, konuşmasının ardından SAHA İstanbul ve TÜBİTAK Tüsside tarafından gerçekleştirilen Mini MBA Yönetici Gelişim Programı'nı başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

Muhabir: Uğur Aslanhan