ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu kabul ederek, ilk toplantısını yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptıktan sonra Bakan Varank'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu.

Toplantıda, Bakan Varank ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin son durumunu masaya yatırdı.

Varank, yaklaşık 4 saat süren toplatıda, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yol haritasına ilişkin bilgi aldı.

