Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını bildirdi.

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