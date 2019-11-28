Son Dakika

Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısının tamamlandığını söyledi.

Ekonomi 28.11.2019, 13:14
Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı
banner230

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

#politika
Yorumlar (0)
banner287
banner269
14°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:30
Öğle 12:34
İkindi 15:06
Akşam 17:28
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@