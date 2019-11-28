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Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısının tamamlandığını söyledi.
Ekonomi 28.11.2019, 13:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını bildirdi.
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