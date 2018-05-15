Bakan Tüfenkci İZTO heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özgener ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Tüfenkci'yi makamında ziyaret etti.

Tüfenkci, kabulde yaptığı konuşmada, İZTO'nun yeni yönetimine başarı diledi, hükümet olarak ticarete dair politikalara yön verirken oda ve borsalardan gelen görüşler doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

Odaların sorunlarına her zaman kulak verdiklerini belirten Tüfenkci, "Sorunların, taleplerin odalarda ve sektör komitelerinde tartışılarak bizlere iletilmesi çok önemli. Tüm sorunlara göre politika, yasal düzenleme üretmek lazım. Sanayi kullanım kapasitesi yüzde 80'lerde, bu tam kapasite çalıştığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla yeni yatırımlara, ithalatı azaltacak alanlara ve yüksek teknolojiye yönelmemiz lazım. Bu altyapıyı oluşturma noktasında sanayi, ticaret odalarımız önemli görevler ifa etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, yatırımların hız kazanması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir anlamda makas değiştirmek istiyoruz yani fabrikayı büyütmek, motoru güçlendirmek, hızı artırmak lazım. Bizim beklemeye tahammülümüz yok, genç nüfusuz, daha çok istihdam üretmemiz lazım. Bunun için de hızlı kararlar almamız, etkin yönetimlere geçmemiz, Meclisi güçlendirmemiz lazım. 24 Haziran Türkiye için büyük bir tarihi dönüm noktası. Bu dönüm noktası sonrasında Türkiye hızlanarak yoluna devam edecek."







