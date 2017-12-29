Bakan Tüfenkci Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Tüfenkci, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasında üst düzeyde sürdürülen diyalog ve dostluk ilişkilerinin her geçen gün daha da gelişmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

İki ülke halkları arasında gönülden bir dostluk ve kardeşlik bağı bulunduğunu belirten Tüfenkci, "Bu bağ, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana hem ikili düzeyde hem de çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde sürekli olarak gelişmekte ve güçlenmektedir. Ülke olarak Azerbaycan'ı bölgedeki en önemli stratejik ortağımız olarak görmekte ve Azerbaycan'ın başarılarıyla gurur duymaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, ikili ilişkilerin çok büyük ölçüde sorunsuz olarak devam ettiğine dikkati çekerek, taraflar arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 2,4 milyar dolara ulaştığı, 2016-2017 yılları karşılaştırıldığında toplam ticaret hacminin yüzde 9 arttığı bilgisini verdi. Tüfenkci, "Siyasi alanda ilişkilerimizin yakınlığıyla ülkelerimizin karşılıklı sunduğu fırsatlar ve potansiyelleri göz önüne aldığımızda, bu ticaret hacminin çok daha yukarılara taşınacağına inanmaktayım." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ile demiryolu taşımacılığı yapanların birbirleri arasında ve gümrük idaresiyle bilgi paylaşımının artırılması çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Azerbaycan Arasında Ön Elektronik Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşma, 19 Temmuz 2017 tarihinde Bakü'de imzalanmış, 2018 yılı ilk çeyreğinde anlaşmaya ilişkin bilgi-işlem altyapısının tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin bundan sonraki dönemlerde de artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de iki ülkenin her zaman birbirlerinin yanlarında olduğuna işaret etti.

İbrahim, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın önemini vurgulayarak, "Burada gümrüğe de büyük işler düşüyor, hem Türkiye-Azerbaycan, hem Gürcistan açısından iş birliği çok önemli." ifadesini kullandı.