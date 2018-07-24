Bakan Pekcan ASO heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleşen kabulde, ASO ile yapacakları birçok proje olduğunu belirterek, mülga Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleştirilmesinin gelecek günlerde iş dünyasına olumlu yansımalarının görüleceğini söyledi.

ASO Başkanı Özdebir de özellikle iş dünyasını yakından ilgilendiren iki bakanlığın birleştirilmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Bakan Pekcan'a yeni görevinde başarı diledi.

Görüşme, Özdebir'in Pekcan'a çiçek takdiminin ardından basına kapalı devam etti.