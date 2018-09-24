Bakan Pakdemirli'nin çiftçiye destek açıklamasının yankıları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ile arpa ve buğdayda prim desteğinin iki katına çıkarılmasının çiftçiler için sevindirici olduğunu söyledi.

Buluşan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim ile arpa ve buğdayda prim desteğinin iki katına çıkarılacağı yönünde açıklama yapıldığını anımsattı.

Hangi gübre cinsinde indirim yapılacağının da açıklanması gerektiğini belirten Buluşan, üretici için toprak altı gübre çeşidinin aciliyeti bulunduğunu aktardı.

Gübre satıcılarının takip edilmesi ve yapılan indirimin uygulanması gerektiğini ifade eden Buluşan, şunları kaydetti:

"Üreticimizin yüzde 80'i gübresini almadı, beklemede. Ben bu gübreyi alamazsam ekim yapamam düşüncesiyle bekliyor. Yüzde 15'lere varan indirim sağlanacak olması çok önemli. İndirim, bu yıl mı ya da gelecek yıl için mi geçerli? Bunun da açıklanması gerek. Önemli olan bu. Biz şu anda toprak altı dediğimiz gübreyi düşünüyoruz. Arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin yüzde 100 artırılarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak belirlenmesi çok güzel bir çalışma. Sezon başında yapılsaydı üretici için daha güzel olacaktı. Şu an 5 kuruş da 10 kuruş da olsa üreticimizin ihtiyacı var."

- "Olumlu bir yaklaşım"

"Güney Marmara'nın hububat ambarı" olarak nitelendirilen Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarını olumlu bulduklarını söyledi.

Dönmez, tarım sektörünün desteğe ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağı yönündeki açıklaması olumlu bir yaklaşım. Etkili olacağı kanısındayım. Ülkenin bulunduğu ekonomik şartlarda üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz için de tarımın önce desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki bu yüzde 15'lik indirim uygulanırsa üreticiyi olumlu yönde etkiler. Arpa ve buğdayda primi desteğinde yüzde 100 artışın destek olacağı kanaatindeyim. Bizim taleplerimiz bunun biraz daha üstündeydi ancak bunu da olumlu bir yaklaşım olarak görüyoruz."



