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Bakan Pakdemirli: Üreticilere 425,4 milyon liralık destek ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425,4 milyon liralık ödeme yapılacağını belirtti.
Ekonomi 28.12.2019, 12:19
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacaklarına işaret eden Pakdemirli, destek ödemelerinin 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını kaydetti.
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