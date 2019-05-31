Bakan Pakdemirli: “Toplamda 3 milyar lira ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 2 milyar lirasını ödemiş olacağız.”

Bakan Pakdemirli: “Toplamda 3 milyar lira ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün 2 milyar lirasını ödemiş olacağız.”
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