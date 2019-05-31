Bakan Pakdemirli: “Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak.”

Bakan Pakdemirli: “Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak.”
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