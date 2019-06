Bakan Pakdemirli Belgrad Ormanı'nda vatandaşlarla buluştu

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'na gelen, burada spor yapan ve piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Bakan Pakdemirli'ye büyük ilgi gösterdi.

İlk olarak 900 metrelik parkurda, vatandaşların da katılımıyla yürüyüş yapan Pakdemirli, bitiş noktasında katılımcılara su ve dondurma ikram edip fidan hediye etti.

Bazı vatandaşlar, Pakdemirli'nin Babalar Günü'nü kutladı. Piknik alanında piknik yapan vatandaşları selamlayan Pakdemirli, voleybol oynayan bir grubun oyununa katıldı, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Pilot bölge olarak seçilen ve atlı koruma uygulamasının başlatıldığı Belgrad Ormanı'nda, atlı koruma ekibiyle de buluşan Pakdemirli, yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi aldı.

Atlı birliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, "Uygulamamız yeni başladı. Bu kadar büyük alanda bu hizmeti veriyor olmamız önemli. Buranın vatandaş tarafından düzgün şekilde kullanılması, konforunun maksimum düzeyde olması için bu hizmet önemli. Güvenlik arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, çok ilgi görüyor, vatandaşlar bundan çok memnun. Başarılı olursa devamını da hızla getiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Bekir Pakdemirli, pazar kahvaltısını şehit ve gazi yakınlarıyla yaptı. Şehit ve gazi yakınlarının talep ve sorunlarını dinleyen Pakdemirli, onlara minnet duyduğunu, birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu, bundan sonra da sık sık bir araya geleceklerini söyledi.

'nin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada bizi paçamızdan aşağı çekmek isteyenler oluyor. Biz önemli bir istiklal mücadelesi verdik, Cumhuriyetimizi ilan ettik ama bölgemizde güçlü olmamızı istemeyen dahili ve harici mihraklar var. 40 senedir terör meselesi ile bizi uğraştırdılar. Doğu'da 40 yıldır süren bir mücadele var, Allah'a şükür sonuna doğru geldik, terör örgütüne katılımlar son derece azalmış durumda. Her ilde, her ilçede şehit ve gazi yakınlarımızı ziyaret ediyorum, hep çok büyük bir vakurlukla karşılandık.

Bu millet bu metaneti koruduğu sürece gönderimizden bayrak inmeyecek, ezanlarımız da dinmeyecek. Bizi paçamızdan aşağı çekmeye çalışanlar da bunu görüyorlar. Biz bağımsız bir devletiz, istediğimiz yerden füzemizi alırız, Kıbrıs'ta da doğal gaz ararız, dünyanın en büyük hava limanını yaparız. Gururlu bir millet olmanın bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar."

Pakdemirli, iyileşen hayvanları doğaya saldı

Pakdemirli, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Geyik Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Pakdemirli, koruma alanında hasta, sakat ya da küçük olduğu için, tabiatta yaşayamadığı için koruma altına alınan, bakımları ve ilaçlamaları yapılan ve artık doğada yaşayabilecek duruma gelen baykuş, şahin ve kerkenez gibi kuşları doğaya saldı.

Alanda bulunan ve ilaçlamaları yapılan geyikler de Pakdemirli'nin gözetiminde doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Muhabir: Eda Fatma Topçu