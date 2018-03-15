Bakan Fakıbaba, yem ve hayvancılık sektörlerinin temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara Ticaret Odasında (ATO) yem ve hayvancılık sektörlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, yem ve hayvancılık sektörlerinin bugünü ve geleceği üzerine istişarelerde bulunuldu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bitkisel ve hayvansal üretimin stratejik sektörler olduğunu belirterek hükümetin bu alanlarda üretimi artırmaya yönelik desteklerinin önemine işaret etti.

Son dönemde çeşitli kesimler tarafından et fiyatları ve et ithalatı konularında değişik görüşlerin dile getirildiğini hatırlatan Baran, “Bitkisel ve hayvansal üretim başlığı altındaki konular, ülke nüfusunun tamamını bire bir etkiliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Karakuş da sunum yaparak yem sektörüne ait gelişmeleri anlattı.



