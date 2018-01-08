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Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Sanayi üretimi yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir" - "Türkiye ekonomisi tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor"

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:13
Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
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ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı sanayi üretimi verilerinin, yılın son çeyreğinde büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin iç ve dış olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti.

Elvan, yazılı açıklamasında, Kasım 2017'ye ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin, kasımda yıllık yüzde 7 artarak son 10 yılın en yüksek kasım ayı artışını ortaya çıkardığına işaret eden Elvan, şöyle devam etti:

"Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen bu oran, reel sektörde canlılığın yılın son çeyreğinde de güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Sanayi üretiminin yüksek seviyede artış hızını koruması son çeyrek büyümesine de olumlu yansıyacaktır."

Bakan Elvan, Ocak-Kasım 2016 döneminde ortalama yüzde 1,9 olan sanayi üretiminin, geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,9'a yükseldiğini bildirdi. Alt kalemlere bakıldığında ise kasımda yıllık olarak sermaye malı üretiminin yüzde 10,9, ara malı üretimin de yüzde 7,8 arttığına değinen Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da sanayi üretiminin dinamik bir girdi kullanımı ile beraber güçlü bir ivme içinde olduğunun göstergesidir. İmalat sanayisinde üretim kasım ayında yüzde 7,1 artmıştır. Alt sektörlerde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre; giyim eşyaları imalatı yüzde 16,6, makine-teçhizat ürünleri imalatı yüzde 16 ve motorlu kara taşıtı imalatı yüzde 15,6 artış göstermiştir. Sanayi sektörümüz için önem arz eden bu alanlarda çift haneli büyüme başarısı elde edilmiştir. Kasımda yurt içi üretim ve talep göstergeleri reel sektör dinamizminin devam ettiğini göstermektedir. Kasımda kapasite kullanım oranı yüzde 79,9 ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,9 ile yüksek seviyesini korumuştur."

Elvan, söz konusu göstergelerin gelecek dönemde yeni yatırımların en önemli habercisi olduğunu, bunun da üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasında temel rolü oynayacağını belirtti. Sanayi üretiminde yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da büyümenin güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisi iç ve dış tüm olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir."

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Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanSanayi üretimi
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