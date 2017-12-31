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Bakan Arslan'dan ATO'ya ziyaret

- ATO Başkanı Baran: - "Siteler bölgesini de içine alacak havaalanı metrosu çok önemli. Bununla ilgili beklentilerimiz olduğunu ifade etmek isterim"

31 Aralık 2017 Pazar 12:39
Bakan Arslan'dan ATO'ya ziyaret
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'da Siteler bölgesini de içine alacak havaalanı metrosunun önem taşıdığını belirterek, bununla ilgili beklentileri olduğunu bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın ATO'yu ziyaret ederek, komite ve komisyon üyeleriyle toplantı yaptığı ve sektörel konuları değerlendirdiği kaydedildi.

Baran, ziyaret sırasında, 2013'ten bu yana ATO'nun komite ve komisyonlarının gündeminde yer alan konuları Bakan Arslan'a ilettiklerini ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Avrasya Tüneli, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi Türkiye'ye çağ atlatacak projelere imza attığını hatırlatan Baran, Ankara'nın ulaşımını rahatlatan Keçiören Metrosu'nun yapımından dolayı Bakan Arslan'a teşekkür ederek, "Siteler bölgesini de içine alacak havaalanı metrosu çok önemli. Bununla ilgili beklentilerimiz olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO'nun organ yapısına ilişkin de bilgi vererek, Oda üyelerinin gündeminde yer alan konu, sorun ve görüşlerin komite ve komisyonlara, oradan da Meclise ve kendilerine aktarıldığını bildirdi.

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Ankara Ticaret Odası (ATO)Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel BaranUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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