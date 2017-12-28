Bakan Arslan, Senegal Planlama Bakanı Kante ile görüştü

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal Planlama Bakanı Cheikh Kante ile başta liman yönetimi olmak üzere ulaştırma alanındaki karşılıklı ilişkileri bir kere daha ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Arslan, Kante ile Bakanlık'ta görüştü.

Arslan, Türkiye'den firmaların tamamladığı Senegal'in uluslararası havalimanının 7 Aralık'taki açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen kendisinin katıldığını anımsatarak, bu havalimanının Senegal halkına hayırlı olmasını diledi.

Türk firmalarının, havalimanını 25 yıl işleteceklerini belirten Arslan, dost ve kardeş ülke Senegal'de hizmet sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Senegal'in istikrarlı siyasi yapısı ve ekonomisiyle Batı Afrika ülkeleri için örnek bir ülke olduğuna işaret eden Arslan, Türkiye'nin, Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesine çok büyük önem atfettiğini söyledi.

Arslan, 1998'den bu yana Afrika'ya yönelik sürdürülen ülke politikasında esas olanın, karşılıklı kazanımların korunması olduğunu vurgulayarak, Türk şirketlerinin bu doğrultuda Senegal'de daha birçok hizmete imza atacaklarını bildirdi.

Kante ile başta liman yönetimi olmak üzere ulaştırma alanındaki karşılıklı ilişkileri ele aldıklarını vurgulayan Arslan, ziyaretin Türk iş adamlarının Senegal'deki projelerde rolünün artırılmasına ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

- "Türkiye'nin planlamasına ilgi duyduğum için geldim"

Kante ise Türkiye'nin planlamasına duydukları ilgiden dolayı geldiğini belirterek, Senegal'de yaptıkları 4 yıllık planlama sürecinde fevkalade iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

2019-2023 yıllarını kapsayan ikinci 4 yıllık planlama sürecine eriştiklerini dile getiren Kante, "Bu planı zenginleştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir plan yaptığını öğrenmek için buradayım." dedi.

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin örnek teşkil edeceğini söyleyen Kante, Dakar ile İstanbul arasındaki deniz hattının hızlı bir şekilde açılması gerektiğini vurguladı.

Kante, Batı Afrika Birliği Zirvesi'nin şubat ayında Türkiye'de yapılacağını anımsatarak, gelecek birkaç yıl içinde ticaret hacminin, 2'ye, 3'e katlanmasını ümit ettiğini belirtti.

Söz konusu zirvede Türk-Senegal iş adamları arasında forum yapılacağına dikkati çeken Kante, ziyaretten çok memnun bir şekilde ülkesine döneceğini kaydetti.