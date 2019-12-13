Bakan Albayrak: Tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor

KAYSERİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Kayseri İş Dünyası Buluşması" kapsamında Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya gelen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, geçen 1,5 yılda çok çetin süreçten geçtiklerini söyledi.

Tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldıkları bu süreci hep birlikte çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktıklarını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin diye ümitle bekleyen çok kesim var. Bunlar üzüldü; üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına, Kayseri'ye güvenen kazandı. Allah'ın izniyle bundan sonra da ülkesine, milletine, ülkesinin insan kaynağına, yatırımcısına inananlar kazanmaya devam edecek." diye konuştu.

Albayrak, 2019'un sonuna geldiklerinde güncel verilerin, öncü göstergelerin, ekonomideki normalleşmenin güçlü bir şekilde devam ettiğini ve artık değişim için zamanın geldiğinin ipuçlarını 2020 yılı ile verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Daha bir yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyon şeytan üçgenine, buraya sıkışıp kalacağını ve bu manada Türkiye'nin bu sarmaldan çıkamayacağını söyleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşme ile yüzde 24'lerden başlayan, tam bir yıl önce, TÜFE'de yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45'ler, eylül, ekim aylarında bunları gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9'lara, 10'lara geldik ve yıl sonu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, yöneticimizin gündeminden tekrar çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz."

"Faiz baskısını bertaraf ettik"

Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer şekilde ciddi iyileşme yakalandığını ifade eden Albayrak, enflasyonla mücadelenin başarısının piyasalardaki güçlü toparlanma ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin iyileşmesiyle faizlerde de ciddi bir indirimin beraberinde geldiğini gördüklerini anlattı.

Bakan Albayrak, daha dün Merkez Bankasının en son toplantısında aldığı kararla politika faizlerinde 200 baz puanlı bir indirime daha gittiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylece sadece son 5 ayda temmuz ayından itibaren bakıyoruz, ağustos ayı ile son 5 ayda, 4 toplantıda, 1200 puan indirim sağlanmış bulunuyor. Yani çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Ne oldu 15 aydır, birileri felaket tellallığı yaptı, 'faizler inerse kur uçacak, faizler inerse dolar 10'ları bulacak' diyenler oldu. Ağustos 2018'den beri atmış olduğumuz bu adımların, uyguladığımız programların her geçen gün güzel, hayırlı neticelerini almaya başladık. Bir kez daha korkutmaya, ülkemizin para birimi üzerinden güvensizlik oluşturmaya çalışanların kaybettiği, esnafımızın, KOBİ'mizin, sanayicimizin kazandığı bir resme şahit olduk. Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Yüzde 40'ların telaffuz edildiği bir dönemin ardından bu adımlarla faizler de 11-12'leri yavaş yavaş görmeye başladık. Gerek Merkez Bankasının gerçekçi para politikası gerek kamu bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik."

Kamu bankalarının bugünler için var olduğunu ve bir dönem "kamu bankalarını hepsini özelleştirelim" denildiğini anımsatan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız karşı çıkmıştı. İyi ki de karşı çıkmış. Son 3-5 yılda yaşanan süreçte kamu bankalarının piyasa yapıcı, yerli ekonominin, reel sektörün yanında duran pozisyonu olmasaydı belki çok daha ağır sıkıntılı süreçlerden geçerdik." dedi.

"En kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız"

Albayrak, dün Merkez Bankasının piyasaların önünü açan faiz indirim kararından sonra bugün Kayseri'de bir güzel haberi daha paylaşmak istediğini müjdeleyerek, şunları söyledi:

"Malum ekim kararından sonra Malatya'da, kamu bankalarımız ile güzel bir iletişim içerisinde faiz oranlarını yüzde 11 ile 13,5 reytingine göre indirdiğimizle ilgili kararı paylaşmıştık. Yolda gelirken bankalarımızla görüştük. Bana dedikler ki faizler düşüyor, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları, kamu bilinci ile hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Nitekim bugün yolda konuştuk ve inşallah kamu bankalarımız hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. Biliyorsunuz 2001 dönemi kamu bankalarının görev zararları 30 milyar, 40 milyar, şimdi kamu bankalarımız hem kamu zararı yapmıyor kar ediyor hem de iyileşmelerini reel sektöre yansıtacak. Bu manada baktığımızda ne yaparız dedik, inşallah bu 11-13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız, 'inşallah önümüzdeki yıl tek haneli faizleri göreceğiz.' dedi. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. "

"Türkiye emin adımlarla ilerliyor"

Albayrak, Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğine değinerek, "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Ekonomik iyileşmeyi değerlendiren Albayrak, şöyle konuştu:

"Nitekim eylül, ekim, kasımda gerek istihdam gerek üretim noktasında gerek maliyetler gerek güven endeksleri noktasında baktığımızda ciddi bir iyileşme sürecini zaten öncü göstergeler ortaya koyuyor. İşte bu manada gereken tüm desteği, tüm imkanları seferber edeceğiz. 46 milyar dolarlık cari açık etkisi olan sektörlerde yerli üretimi destekleyen hibe paketini açıkladık. Cari açıkla mücadele Türkiye'nin bu anlamdaki en önemli noktalarından birisi. Haziran, mayıs geçtiğimiz yıl yaklaşık 58-60 milyar dolar cari açıktan cari denge cari fazlaya gelindi. Niye çünkü her yıl bu kadar para bulmam lazım. O zaman yerli üretimi destekleyeceğim. Birileri var ya ithalat odaklı ekonomi anlayışında, 'Ne işim var ya ihracat ile üretimle uğraşayım. Ofisi açayım telefonla yurt dışından malları getireyim, marjı koyayım, SGK'sıymış, primmiş, fabrikaymış bunlarla niye uğraşayım, ithalat yap daha iyi.' diye bakıyor. Türkiye'de bir değişim ve dönüşüm var. Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı kayıtlı şirket sayısı ithalatçıların sayısını geçti. Her geçen yıl bu daha da artacak. İşte bunu destekleyecek en önemli enstrümanlardan birisi İVME dedik, bu ithalatı ikame edecek, istihdamı artıracak, ihracat odaklı bu endüstriyel dönüşümü destekleyecek. Bu paketle birlikte son 5 aydır kasım ayı sonu itibarıyla 50 binden fazla işletmeye 40 milyar liralık limit tahsis edildi ve bunun 25 milyar lirası kullanıldı. Bu çok önemli bir değişim."

"Her iyileşme, beklemeden yansıtılacak"

Bu adımların 2020'de daha artarak devam edeceğini vurgulayan Albayrak, "Bunun yanında ekonomi değer paketi kapsamında 25 binden fazla firmamıza 20 milyar liralık kredi kullandırdık. KOBİ değer 1 ve 2 paketlerini açıkladık, 45 milyar liradan fazla kredi kullandırıldı. Halkbank ve TESKOMB noktasında 240 bine yakın esnafımız var. Yüzde 6,7,8 tek haneli çok düşük maliyetlerle 240 bine yakın esnafımıza 25 milyara yakın finansman kullandırdık." bilgisini paylaştı.

Bakan Albayrak, dengelenme süreci boyunca yaşanan her iyileşmeyi doğrudan, hiç bekletmeden iş dünyasına ve vatandaşlara yansıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne de değinen Albayrak, bu proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabileceğini aktardı.

Albayrak, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.

"Değişim modeline geçiyoruz"

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde verdiğimiz mücadelenin en önemli gayesi ülkemizin ve vatandaşlarımızın refahını artırmak ve imkanlarını çoğaltmaktır" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Çıktığımız yolda en zorlu kısmı geride bıraktığımızı gösteren gelişmelerden birisi de ekonomiye olan güvendeki artıştır. Reel kesim güven endeksi 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 9,2 puan artarak 102'ye yükseldi. Bu artış hizmet sektörü güven endeksinde 13,4 puan, perakende ticaret güven endeksinde 13,3 puan, inşaat sektörü güven endeksinde 8,6 puan olarak gerçekleşti. Ekonomiye güvende yaşanan her artış tüm sektörlerdeki iktisadi faaliyetlerin canlanmasına ve Türkiye'nin yeniden kendi potansiyeline uygun bir büyüme patikasına girmesine önemli katkı sağlıyor. 3. çeyrek biliyorsunuz 0,95 yüzde 1'e yakın gerçekleşmişti ama dördüncü çeyreğe yönelik ekim, kasım dataları, Aralık'ın ilk 10-15 gün datalarına baktığımızda yüzde 5 civarındaki pozitif büyümenin Allah'ın izniyle yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Kazandığımız ivmeyi koruyarak üzerine daha da koyarak Türkiye'nin doğal büyüme potansiyelini yüzde 5 oranında bu yılın son çeyreğinde yakalamış olacağız. Türkiye ekonomisinin yeni hikayesinde büyürken daha fazla cari açık veren değil, ithalata bağımlılığını azaltan, ihracatını güçlendirerek büyüme hedefini gerçekleştiren bir değişim modeline geçiyoruz. Bu yıl haziran ayında 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa yıllık bazda malumunuz cari fazlamız var. Temmuz, ağustos ayı itibarıyla cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık cari fazla dönemini verdik. Türkiye ekonomisi 2009'da bize yönelik bir ekonomik saldırı olmadığı halde 4 kere küçüldü."

Mobilya sektörüne "güzel haber" sinyali

Bakan Albayrak, Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını, milletten aldıkları destekle iş dünyasıyla omuz omuza vererek bu süreci başaracaklarını vurguladı.

Mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirten Albayrak, "Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim." dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da iş dünyasının talep ve sorunlarını anlattı.

Önder Felek