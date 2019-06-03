Bakan Albayrak: Enflasyonda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

Bakan Albayrak: Enflasyonda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Albayrak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal

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