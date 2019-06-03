Bakan Albayrak: Enflasyonda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Muhabir: Arife Yıldız Ünal
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyon rakamları, yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Muhabir: Arife Yıldız Ünal