Bakan Albayrak: Enflasyonda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Albayrak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal