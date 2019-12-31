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Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. 2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomi 31.12.2019, 19:13
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur
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