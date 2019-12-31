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Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. 2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 31.12.2019, 19:13
Bakan Albayrak: Bu yılı beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur

#ekonomi
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