Bahçeşehir Üniversitesi ABD’de Blokzincir Merkezi açacak

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Blokzincir Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni nesil ağ teknolojileri alanında birçok çalışmasıyla bilinen Northeastern Üniversitesi’ne Blokzincir merkezi açacak.

Blokzincir konusunda Amerika’da bulunan Northeastern Üniversitesine bilgi desteği sağlayacak olan Türkiye, bu sayede Blokzincir teknolojisini ve bilgi birikimini ihraç edebilecek. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin üniversiteler arası ilk ve tek Blokzincir Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi nesnelerin interneti konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü ile ortak projeler gerçekleştirecek.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi'nin birlikte kuracağı blokzincir merkezinin lansmanının yapıldığı toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektör Yardımcısı Tunç Bozbura, BAU Blokzincir Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, Northeastern Üniversitesi Prof. Dr. Tomasso Melodia, Northeastern Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emrecan Demirörs katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM’de dijital dönüşüm ofisi adı altında yapılanmaya gittiklerini, teknolojide bu değişim ve dönüşümün arkasında kaldıkları zaman çok şeyin arkasında kalacaklarının farkında olduklarını belirtti.





- "Dijital dönüşümü hızlı ve etkili yapanların kendi sektörlerinde hızlı ilerlediğini görüyoruz"





Kurumların liderlik etmesi ve yol açması gerektiğini belirten Gülle, “Blokzincir teknolojisinin gündeme gelmesiyle kripto paralar, yapay zekâ, nesnelerin interneti her geçen gün daha da farklı bir hale geldiğini görüyoruz. Bu dönüşüme liderlik yapmak büyük bir vizyonun göstergesidir. Dijital dönüşümü hızlı ve etkili yapanların kendi sektörlerinde hızlı ilerlediğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.



TİM olarak Türkiye’nin gelecek hedefleri noktasında en önemli vizyona ve sorumluluk payına sahip olan bir kurum olduklarını dile getiren Gülle, “İhracatımızı artırmak ve ülkeye daha fazla döviz çekebilmek için büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzun farkındayız. Önceden robotik yarışmalar yoktu. Şimdi her okulun, lisenin bir robot takımı var. Bu iş benimsenmiş halde. Gençlerimizin robotik teknolojiyi kullanma, yapay zekayı kullanma anlamında büyük yatkınlıkları var. TİM sadece rakamları açıklayan bir kurum olarak değil aynı zamanda sorun çözen, yol gösteren, bilgiyi iyi kullanan ve kullandıran bir kurum haline getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.





- "Blokzincir merkezimiz ile teknoloji transferini gerçekleştireceğiz"





BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de Northeastern Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi blokzincir alanında kurulacak olan merkez için anlaşma yaptıklarını ve Prof. Dr. Tomasso Melodia’nın başkanlık yapacağı bu merkezde birlikte yapay zekâ, blokzincir ve nesnelerin interneti alanında çalışmalar yapacaklarını belirtti.



Bilimin evrensel olduğunu, bunun küresel bir şekilde yönetebildiğinde sinerjinin daha fazla çıktığını ve farklı bir şeyler üretildiğine dikkati çeken Yücel, şunları kaydetti:

“Özellikle ABD’de de ki üniversiteler de gördüğüm şeylerden biri de dünyanın birçok farklı yerlerinde laboratuvarlarının olması. Bizim de neden olması dedim. Dünyada birçok farklı üniversitesiyle iş birliklerimiz var. Bunu neden farklı bir alana taşmayalım. Dünyada hiçbir üniversite her şeyi mükemmel bir şekilde ortaya getiremiyor. Bunu keşfettikten sonra dünya da hangi üniversite neyi en iyi şekilde yapıyorsa, oraya gitmeye, ulaşmaya çalıştık. Kripto paraları duyduktan bu alanda iyi bir kaynağın olduğunun farkına vardık ve bu alandaki çalışmalarımızı artırdık. Bu kuracağımız merkeze doktora öğrencilerimiz ve hocalarımız gidip gelebilecek. Bu merkez ile teknoloji transferini gerçekleştireceğiz.”





- "Türkiye’de, nesnelerin internetine, yapay zekaya ve bunların kesişim noktasına fayda sağlayacak muazzam bir kaynak var"





Northeastern Üniversitesi Kablosuz Nesnelerin İnterneti Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tomasso Melodia ise BAU Blokzincir Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Northeastern Üniversitesi’nde kurulacak blokzincir merkezi için iş birliğine gittiklerinin dile getirerek, “Bu alana inanmamızı sağlayan Nesnelerin İnternetinin blokzincir ile bir araya gelmesi ve bunu da yapay zekâ ile ilişkilendirme muazzam bir laboratuvar gerektiyordu. Bugün karşılaşmış olduğumuz problemlerin çözümü de bu laboratuvar yapısında yatıyordu. Disiplinler arası enstitümüz çatısı altında özellikle şeffaf ve sıfır güç kullanarak geleceğin internetine az enerji tüketmek marifetiyle idare edecek bir yapı arz etmeyi amaçlıyoruz. Burada bilgisayarlardan ziyade nesnelerin ve insanlarına birbiriyle iletişim kurabildiği bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Burada yeni paydaşlıklara ve iş birliklerine ortam sağlamaya çalışacaklarının altını çizen Melodia, üniversite araştırma laboratuvarın ötesinde devlet kuruluşlarıyla birlikte olmayı önemsediklerini ve devletin güçlü yatırımları olmadan bu tür faaliyetleri gerçekleştirmenin zor olduğunu aktardı.



Melodia, dünya çapında araştırmaya önem verdiklerini, bu alanlarda uzmanlaşacak ve dünyaca etki sahibi olacak kişilerin yetişmesini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



“Bu anlamda Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması ve bu alana ilgi gösteren gençlerin oldukça fazla olması bizim için çok önemli. Bu bağlamda Bahçeşehir Üniversitesi ile kurmuş olduğumuz bu ilişki bizim için değerli. Türkiye’de, ekonomiye, sosyal yaşama ve nesnelerin internetine, yapay zekaya ve bunların kesişim noktasına fayda sağlayacak muazzam bir kaynak var. Blokzincir Araştırma Laboratuvarı ile birlikte nesnelerin interneti ve yapay zekâ bir araya getirilecek. Bu bağlantının, yapay zekanın dünyaca bir fark yaratacak. Gerçekten de nevi şahsına münhasır bir laboratuvardan bahşediyoruz. Burada blokzincir, yapay zekâ ve nesnelerin internetinin bir araya geleceği ve bu alanda başlangıç projeleri ile birlikte problemlere çözüm üreteceğimiz bir ortam oluşacağını düşünüyorum.”



