Bağımsız denetçilik sınavı yapılacak

ANKARA (AA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 11 Kasım'da bağımsız denetçilik sınavı yapılacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, bağımsız denetçilik sınavına müracaatlar 10 Eylül'de başlayacak...