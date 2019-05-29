Babalar Günü’nde de hediyenin adresi Beymen

İSTANBUL (AA) - Beymen, Babalar Günü’nde farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile alışverişin tek adresi olmaya devam ediyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, tüm özel gün alışverişlerinde olduğu gibi Babalar Günü’nde de farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile alışverişin tek adresi olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü sartorial markaların en yeni koleksiyonlarından polo yaka tshirt ve triko ceketlere, sezonun vazgeçilmezi mayolardan ayakkabı ve çanta modellerine, dünyaca ünlü niş parfümlerden zengin aksesuar çeşitlerine pek çok ürün Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde müşterileri bekliyor.

Beymen Satın Alma ekibinden Babalar Günü için hediye önerileri ise şu şekilde:



- Şıklığına Önem Veren Stil Sahibi Babalar İçin



Beymen çatısı altında modaseverlerle buluşan dünyaca ünlü markaların en seçkin hazır giyim koleksiyonları Babalar Günü’nde babasını sevindirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak. Modern erkeklerin ihtiyaç duyduğu tüm ürün gruplarını kapsayan, fonksiyonel, rahat, farklı doku ve tarzlardaki tasarımlarıyla özgür kombin seçenekleri sunan Beymen Collection, klasik stil sahibi babalar için dünyaca ünlü sartorial markalar Isaia, Kiton, Corneliani, Canali, Zegna, en seçkin hazır giyim koleksiyonları ile Missoni, Paul Smith, Brunello Cucinelli, Herno’nun da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonları sayısız hediye seçenekleri ile Beymen'lerde sizleri bekliyor.

- Rahatlıktan Vazgeçmeyen babalar İçin

90’ların umursamaz cool tavrını sokak giyiminin sarkastik dil ve yenilikçi tasarımlarla yorumlayan Academia, polo yaka tshirt seçenekleri ile Ps Paul Smith, Luciano Barbera ve Altea, kullanışlı triko ceket modelleriyle Harris Wharf London ve Roberto Collina, fonksiyonel bermudalarıyla Eleventy rahat olmayı tercih eden babalar için ideal hediye seçenekleri ile Beymen'de.



Kenzo, Bluemint, Fedeli, Beymen Collection, Frescobol Carioca, Retromarine Dolce Gabbana, Missoni, Dsquared2 gibi pek çok markanın Beymenl’lerde ve www.beymen.com adresindeki marin temasından tropik çiçeklere, geometrik art deco desenlerden egzotik tasarımlara uzanan geniş renk ve desen seçeneklerindeki mayo seçenekleri ile babanızın tatil stilini tamamlayabilirsiniz.



Henderson, Barrett, Tod's, Santoni, Alexander McQueen, Valentino, Paul Smith’in aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların Beymen'lerdeki 2019 Yaz koleksiyonlarında yer alan birbirinden şık ayakkabı ve çanta modelleri arasından hediye seçiminizi yaparak babanızın şıklığını tamamlayabilirsiniz.



Beymen'lerde exclusive olarak satışa sunulan dünyaca ünlü niş parfümleri babanız için benzersiz hediye alternatifleri sunuyor. 222 farklı içeriğin birleşiminden oluşan CLIVE CHRISTIAN No.1 Masculine, Roma'dan esinlenen TIZIANA TERENZI Dionisio, gerçek centilmenlerin parfümü XERJOFF Mefisto Gentiluomo, zamanın sonundan esinlenerek tasarlanan BYREDO Eleventh Hour, narenciye ve aromatik notalarını odunsu bir bazda ince bir dengede buluşturan PARFUMS DE MARLY Percival ile babanızın cazibesini daha da artırabilirsiniz.



Aksesuar seven babalar için Bottega Veneta, Saint Laurent, Fendi, Paul Smith’in 2019 yaz koleksiyonlarında yer alan zengin aksesuar çeşitleri, 160 yıllık İtalyan devi Borsalino’nun birbirinden şık şapkaları ya da Dsquared2’nin logolu spor şapkaları, Tateossian’ın göz alıcı kol düğmeleri, Atolyewolf’un bileklikleri ile babanızın kalbini bir kez daha fethedebilirsiniz.





