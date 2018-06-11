Babalar Günü ve Ramazan Bayramı hediyeleri Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü coşkusunu birlikte yaşatmaya hazırlanıyor.



Platformdan yapılan açıklamaya göre, en özel günlerinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin alışveriş adresi olan e-ticaret platformu Hepsiburada, babaların kalbine dokunacak, en unutulmaz hediye seçeneklerini bayrama yakışan indirimlerle müşterilerine sunuyor.

Hepsiburada'nın geniş ürün çeşitliliği bayramda bir araya gelen ailenin her bireyinin ihtiyacına, ilgi alanına, zevkine ve tarzına göre hediye seçebilme imkanı sunuyor.





- Babalar Günü’nde alışveriş yapanların tercihi elektronik





Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte biri elektronik kategorisini tercih ediyor. Ardından yüzde 15 oranda bilgisayar kategorisi tercih edilirken, yüzde 12 ile oto aksesuara ve yüzde 11 oranda giyim kategorisine ilgi gösteriliyor.

Babalarını sevindirmek isteyenler bu kategorilerden en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ediyor.Babalar Günü alışverişlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başı çekerken, nüfusa oranla alışveriş yoğunluğuna bakıldığında Muğla, Kırklareli ve Çanakkale başı çeken iller olarak görülüyor.





- Bayram hediyesi alanlar geçen seneye göre 2 kat arttı





Bayramda kalabalık sofralarda bir araya gelen aile bireylerini ya da komşu, tanıdık ziyaretlerinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Hepsiburada’da birbirinden zengin hediye seçenekleri bulunuyor. Bayram dönemi verilerine göre, en çok tercih edilen ürünler; hediyelik çikolata, şeker, kolonya, kitap, spor malzemeleri ve giyim olarak sıralandı.

Bayram için en çok 35-45 yaş grubu alışveriş yaparken, erkeklerin bayram alışverişine kadınlara göre daha çok ilgi gösterdiği belirtildi. Bayram hediyesi alanlar geçen seneye göre 2 kat artış gösterdi.Ayrıca bayramda miniklerin yüzünü güldürmek isteyenler en çok oyuncak, giyim, bilgisayar oyunu, bisiklet ve scooter hediye almayı tercih etti.







- Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’ne özel kampanyalar





Hepsiburada, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’nde sevdiklerini hediyesiz bırakmak istemeyenlere sunduğu özel indirimlerle ailesini gülümsetmek isteyenleri bekliyor. Oyun bilgisayarları ve konsollarında yüzde 65, telefon ve aksesuarlarında yüzde 40, TV ve ses sistemlerinde yüzde 42, hobi ve züccaciye ve mutfak ürünlerinde yüzde 55’e varan indirimler ve diğer tüm kategorilerdeki sürpriz indirimlerle dikkati çekiyor.