Babacan Holding'den 15 günde 105 konut satışı

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, 15 Mayıs'ta başlatılan konutta indirim kampanyası kapsamında, kampanyaya dahil olan 3 projesinde 15 günde 105 daire sattı.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, konutta indirim kampanyasına en büyük desteklerden birini sağlayan şirket, kampanya kapsamında yüzde 20 indirim, yüzde 0,98 faiz oranı sunuyor.

Şirket, kampanya kapsamında 15 günde 105 konutun satışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, 105 konuttan 40 milyon liralık ciro elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin özverili çabalarını takip ederek başlattığımız ulusal kampanya karşısında satış ofislerimizde başlayan yoğunluk her geçen gün artarak sürüyor. Hem yatırım hem de oturum odaklı olarak konut almak isteyen yatırımcılar tarafından projelerimize yönelik talepte ciddi bir artış söz konusu. Mevcut durumu geçen senenin mayıs ayı ile kıyasladığımızda satışlarımızda şimdiden yüzde 80’lik bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Bu durumun yılın ikinci yarısındaki satışlarımıza, geçen yıla oranla yüzde 15-20 civarında bir artış olarak yansıyacağına inanıyoruz."

Babacan, kampanya sayesinde yakın ve orta vadede konut almayı düşünen yatırımcının ciddi anlamda kazanç sağlayacağını aktararak, kampanya kapsamında faiz oranlarında ve konut fiyatlarında gerçekleştirilen indirimler sayesinde konutun fiyatının 3'te bir oranında azaldığını bildirdi.





- "Yeni proje inşaatları, bu kampanya ile hız kazanacak"





Mehmet Babacan, kampanya ile sadece mevcut projelerin satışı konusunda bir hareketlilik yaşanmadığını, yeni proje inşaatlarının da bu kampanya ile hız kazanacağını kaydetti.

Kampanya sayesinde hızlı bir şekilde mevcut projelerin satışlarının tamamlanacağını aktaran Babacan, "Böylece lansmana hazırlanan yeni konut projeleri daha erken bir tarihte konut alıcısıyla buluşacak. Yoğun satış dönemi yeni projeleri beraberinde getirecek. Ülkemizin yoğun bir şekilde nitelikle konuta ihtiyacı var. 2023 ve 2071 hedeflerimiz hala baki... Kampanyamız stokları eritip sektörün canlanmasına ciddi etki yaratmanın yanı sıra sektörümüze yeni projeler kazandırmaya vesile olacak." ifadelerini kullandı.