Babacan Holding, yatırımcıları senetle ev sahibi yapacak

İSTANBUL (AA) - Babacan Premium ve Babacan Port Royal projeleriyle kampanyaya katılan Babacan Holding, konut alıcılarına yüzde 10 peşinat ve 0,98 faizle 120 aya kadar vade seçeneğinin yanı sıra bankasız, kefilsiz ve senetle konut satın alma fırsatı sunuyor.

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul ve inşaat sektörünün yeniden canlandırılmasına yönelik atılan adımları her koşulda destekleyerek sektörde örnekle gösterilen Babacan Holding, "Türkiye için kazanç vakti" kampanyasını sektördeki lider yaklaşımıyla bir adım daha öteye taşıdı.

Babacan Holding kampanya kapsamında, yatırımcıları bankasız, kefilsiz ve senetle ev sahibi yapacak.

Babacan Holding, İstanbul Avrupa Yakası’nın en değerli lokasyonlarında yer alan Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerindeki dairelerini yüzde 10 peşin, 120 aya 0,98 vade ile satışa sundu.

Kampanya ile Küçükçekmece E-5 üzerinde, Atatürk Havalimanı (yeni yapılacak olan Millet Bahçesi ) karşısında hızla yükselen Babacan Port Royalile BeylikdüzüE-5 üzerinde konumlanan, bölgenin en prestijli projesi Babacan Premium'da her bütçeye hitap eden farklı ödeme seçenekleri de bulunuyor.

Bugüne kadar sektöre kazandırdığı benzersiz kampanyalarla yatırımcıların güvenilir konuta kolay yoldan ulaşmalarını sağlayan şirket, bu sayede her bütçeye özel bir yatırım fırsatı sunuyor.

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding olarak hükümetin ve sektör birliklerinin ulusal kampanyalarına her zaman destek verdiklerini belirtti.

Babacan, şunları kaydetti:

"Başlatılan Ulusal Kampanya'nın ardından giderek artışa geçen faiz oranları ve döviz kuru karşısında yatırımcılarımızın talepleri hiç hız kesmedi. Biz de Türkiye için kazanç vakti kampanyasına iki önemli projemizle katıldık. Yerli ve yabancı konut alıcısından büyük ilgi gördük. Şimdi bu ilgiyi ve kazancı daha da yukarılara çekme vakti geldi diyoruz ve ev sahibi olmak isteyen herkes için bankasız, kefilsiz senetle satış dönemini başlatıyoruz. Dövizdeki artış ve faizlerdeki yüksek seyrin konut alıcısı üzerinde olumsuz etki yarattı. Bunun önüne geçebilmek için tüm imkanları seferber ettik. Döviz ve faizlerdeki yükselişler ister istemez konut satışını doğrudan etkiliyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar da ileriyi göremedikleri için yatırım yapmaktan çekinebiliyorlar. Biz de Babacan Holding olarak Türkiye İçin Kazanç Vakti'ni Babacan Kazanç Vakti'ne çevirelim dedik. Konut alıcısını döviz ve faiz kıskacından kurtaralım istedik. Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire sahibi olmak isteyenler bankasız, kefilsiz ve senetle ev sahibi olabilirler. Yüzde 10 peşinat, 0,98 faiz ve 120 kadar vade seçeneği ile kazanmaya hemen başlayabilirler."