Babacan Holding projelerine gurbetçi ilgisi

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, "Son dönemde yurt dışında yaşayıp çalışan vatandaşlarımız konut alımı ve gayrimenkule yatırım konusunda istekli görünüyorlar. Çok ciddi bir gurbetçi ilgisinden söz edebiliriz" dedi.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre döviz fiyatlarındaki yükselişle birlikte, gayrimenkul ve inşaat sektöründe sadece yabancı yatırımcının değil gurbetçilerin de satın alma hareketlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden bankasız, kefilsiz ve senetle satın alma fırsatını, yüzde sıfır faiz, 40 ay ödeme seçeneğiyle birleştiren Babacan Holding, kendi bünyesinde adeta konutta fırsat dönemi başlattı. Holding'in sunduğu bu cazip ödeme seçenekleri, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerini gurbetçilerin tercih ettiği projeler listesinde ilk sıralara yükseltti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, gurbetçilerin dövizdeki artışı bir fırsat görerek gayrimenkul ve inşaat sektörüne yönelik yatırım atağı başlattığını vurguladı.

Babacan Holding olarak bunu ilk etap teslimlerine başladıkları Babacan Premium ve satışta olan Babacan Port Royal projelerinde gözlemlediklerini belirten Babacan, "Son dönemde yurt dışında yaşayıp çalışan vatandaşlarımız konut alımı ve gayrimenkule yatırım konusunda istekli görünüyorlar. Çok ciddi bir gurbetçi ilgisinden söz edebiliriz." ifadelerini kullandı.









- "Almanya, Fransa, Hollanda ilk sıralarda"





Mehmet Babacan, KDV ve tapu harcı indirimlerinin yanı sıra Babacan Holding'in bünyesinde sunulan ödeme kolaylıklarıyla gurbetçilerin satın alma hareketini yönlendirdiklerini bildirdi.

Peşin alımda indirim ya da taksitli ödemede düşük faiz imkanının gurbetçilere alternatif oluşturduğunun altını çizen Babacan, şunları kaydetti:

"Projelerimizde çok alternatifli ve esnek ödeme planları oluşturabildiğimiz için de gurbetçilerin tercih ettiği projelerde ilk sıralarda yer alıyoruz. Yatırımcılarımız tarafından her dönemde ciddi bir taleple karşı karşıya kalan Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerimizle de yatırımcılarımıza cazip fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Sunduğumuz bankasız, kefilsiz ve senetle satın alma fırsatı ile yatırımcılarımızı döviz ve faiz kıskacından kurtardık.

Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerine yatırım yapmak isteyenleri 40 ay yüzde 0 faiz ile bankasız, kefilsiz ve senetle ev sahibi yapıyoruz. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerden yoğun bir talep oldu. Gurbetçiler tercihlerini 1+1'den 4+1'e kadar tüm daire tiplerinden yana kullanabiliyor. Tercih noktasında ortalama büyüklükteki 2+1 daireler ilk sırada yer alıyor. Ardından diğer büyüklükteki konutlar tercih ediliyor."