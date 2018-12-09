B segmentinin ilk hibrit otomobili Yaris Hybrid atakta

İSTANBUL (AA) - Kendi kendini şarj eden hibrit modellere olan ilginin yükselmesiyle birlikte B segmentinin ilk hibrit otomobili olan Yaris Hybrid’in satışları da artış gösterdi.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da B segmenti otomobil satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 21,5'den yüzde 20,4'e gerilerken, geçen yıl Avrupa'da ilk kez 100 bin bandını aşarak 100 bin 776 satış adedine ulaşan Toyota Yaris Hybrid, 2018'in ilk 10 ayında 109 bin 859 adetle rekor satışı yıl bitmeden garantiledi.

İlk kez 2012 yılında sunulan Yaris Hybrid, bugüne kadar dünyada 540 bin adetlik toplam satış gerçekleştirdi. Böylece Yaris Hybrid'in üretimi de geçen yıla oranla şimdiden yüzde 31'lik bir artış gösterdi.

2012 yılında 24 bin 467 adet satışla Avrupa'ya "merhaba" diyen Yaris Hybrid, 2013 yılında 48 bin 857, 2014 yılında 59 bin 44, 2015 yılında 71 bin 438, 2016 yılında 85 bin 545 ve 2017 yılında da 100 bin 858 adetlik satış yapmıştı.

Dünyada ve Avrupa'da B Segmenti pazarı daralırken, Yaris Hybrid, hibrit motoru seçeneğiyle segmentinde fark yaratarak daha fazla tercih edilen bir model olmaya devam ediyor.





- 11 Ayda 3 bin 122 hibrit satıldı

Toyota'nın Türkiye'deki hibrit otomobil satışları da her geçen gün artıyor.

Diğer motor seçeneklerine göre, daha az yakıt tüketimi gerçekleştirebilen Toyota hibrit modellerini tercih edenlerin sayısı, yılın ilk 11 ayında 3 bin 122'ye ulaştı. Toyota, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 4 bin 110 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirmişti.