Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona koşuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye yılda yaklaşık 800 bin kişinin turistik amaçlı geldiğini, iki ülke arasındaki turizm hacminin ise kısa vadede 1,5 milyon turiste ulaşabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, "tek millet iki devlet" ülküsünden hareketle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın turizmde en fazla tercih ettiği ülke oldu. İki ülke turizmde karşılıklı büyük bir potansiyel vadederken, Azerbaycan turizm pazarı Türkiye'nin en büyük turizm pazarları arasına girmeye başladı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye yılda yaklaşık 800 bin kişi turistik amaçlı gelirken, Azerilerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona koşarken, iki ülke arasındaki turizm hacminin ise kısa vadede 1,5 milyon turiste ulaşabileceği öngörülüyor.

TÜROB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY, İstanbul Ticaret Odası, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun katkı ve iş birliğinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen workshopta, Azerbaycan turizm pazarının potansiyeli gözler önüne serildi.

Turist ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla hedef pazarlarda TÜROB tarafından sürdürülen tematik workshop dizisinin bir örneği olan organizasyon, Türkiye ve Azerbaycan’dan yoğun katılıma sahne oldu.

"Şimdi ihmalleri telafi etme zamanı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, iki ülke turizm pazarının karşılıklı olarak büyük iş birliklerine açık olduğunu ve önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Türkiye’ye yaklaşık 800 bin Azeri geliyor. Türkiye’den de yaklaşık 300 bin kişi gidiyor. Son workshopumuzda fark ettik ki, Azerbaycanlı kardeşlerimiz aslında bizlere çok yakın olduğundan tanıtım konusunda biraz ihmal ettiğimiz bir pazar olmuş. Şimdi ihmalleri telafi etme zamanı. Turizmde karşılıklı iş birliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artırmalıyız. Böylece turist sayıları kısa sürede katlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Azerbaycan’dan yılda 5,8 milyon kişinin yurt dışına çıktığına dikkati çeken Eresin, şunları kaydetti:

“Turizm amaçlı seyahatlerde Türkiye tercih sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Daha sonra Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gürcistan ve Ukrayna geliyor. Azeri turistler Türkiye’ye öncelikle tatil, alışveriş, sağlık ve eğitim amaçlı geliyorlar. Harcama düzeyinde de ortalamanın üzerindeler. Bu nedenle, düzenlediğimiz etkinliğin iki ülke arasında var olan dostluk ve kardeşliği pekiştirmesinin yanında turizm ilişkilerine önemli katkılar yapmasını bekliyoruz.”

İki ülke turizmcileri yoğun ilgi gösterdi

Workshopa, İstanbul, Sakarya/Sapanca, Kayseri ve İzmir’den toplam 37 otel katılım sağladı. Azerbaycan’ın önde gelen yaklaşık 200 seyahat acentesi ve tur operatörünün davetli olduğu organizasyonda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

"Networking" sonrası, yoğun katılımla yapılan gala programı açılışında Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizm Birliği Başkanı Ruslan Guliyev, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve TUGEV Başkan Vekili Bahadır Yaşık, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi ile Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından gerçekleştirilen konuşmalarda iki ülke turizminin geliştirilmesine yönelik temenni ve beklentiler katılımcılarla paylaşıldı.

Organizasyona ayrıca, Azercaycan Devlet Turizm Ofisi Endüstri Müdürü Tural İbrahimov, Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Rufat Hajiyev, Azerbaycan Turizm İşletmeleri Birliği Başkanı Nahid Bagirov, Azerbaycan Otelciler Birliği Genel Sekreteri Gunay Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt